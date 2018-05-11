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OPPO宣布完成全球首个用3D结构光的5G视频通话演示

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 15:05

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息，OPPO今天宣布公司成功实现了全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。通过OPPO手机集成的3D结构光相机采集三维人像信息，利用高通的5G新空口终端原型机，最终在远端接收显示器实现三维人像画面的还原。

OPPO宣布完成全球首个用3D结构光的5G视频通话演示



OPPO研究院标准研究中心总监唐海表示：“OPPO早在3年前就已投入5G研发，积极参与国际标准化工作并大力开展5G产品的研发。今年一月，我们与高通宣布了5G领航计划，致力于在2019年成为首批推出5G手机的终端厂商。”

随着5G标准在增强型移动宽带能力率先成熟，OPPO表示将探索5G网络技术和其他新型影像、传感器技术的融合，并结合对用户需求的精准洞察，实现泛在现实的核心应用场景，包括远程虚拟现实VR、AR以及远程联合现实（Joint Reality，JR），充分利用5G高度率和低延时特性支持终端和终端，以及终端和云端视觉内容的实时合成。

3D视频在5G网络的低延迟实时传输，将是下一代移动用户体验泛在现实的关键。通过主动式结构光感知目标物体位置和深度信息，可对整个三维空间实现高分辨率、高精确度的复原。

OPPO研究院软件研究中心总监陈岩表示OPPO未来将通过3D结构光技术面向用户实现包括安全支付、三维重建、AR和游戏等突破性应用场景。

据了解，此次技术演示系统采用集成结构光摄像头的定制版OPPO R11s智能手机完成，通过手机的RGB和结构光摄像头分别采集被摄物色彩和3D深度信息，再经过5G传输，最终实时呈现在远端显示器。

据透露，OPPO将在6月内在手机产品中实现3D结构光技术的商用。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214444-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机3D高通5Goppo

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