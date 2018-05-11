Android P引入四大新工具 可帮助用户对抗手机上瘾症

（原标题：Google fighting smartphone addiction with Android P 'digital wellness'）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息，据CNBC报道，在今年的开发者大会上，谷歌高官们介绍了许多下个版本Android(代号为Android P)的新功能，包括如何帮助用户对抗手机上瘾症。这将帮助用户更好地了解他们使用应用程序的情况，并提高他们的“数字福利”。

今年秋季，Android P将推出四项新功能，包括“应用仪表盘”（App Dashboard）、“应用定时器（App Timer）”、升级版“请勿打扰模式”（Do Not Disturb Mode）以及“Wind Down”功能。下面让我们详细介绍下它们：

1.应用仪表盘

谷歌的新“应用仪表盘”将给你关于如何使用Android手机的“鸟瞰图”。你会看到你每天使用手机的时间长度，以及你使用最多的应用程序。例如，这可能会帮助你意识到你花了太多时间浏览Instagram。它还显示了你解锁手机的次数，你收到了多少条通知，并允许你设置应用程序使用的时间限制。

2.应用定时器

从应用仪表盘上，你可以点击正在使用的应用程序，并为日常使用设置时间限制。通常情况下，你可能会为一个在游戏中花费太多时间的孩子这样做，但这种改变也会帮助你限制自己在任何应用上花费的时间，无论是YouTube、Facebook还是Snapchat。你还可以设置一个定时器，例如每天15分钟、半小时或两个小时，选择权在你手中。在达到时间限制之后，应用程序会在主屏幕上变灰，你将无法启动它。

3.请勿打扰模式

目前，大多数手机上的“请勿打扰模式”只会让你无法听到通知。如果你在开会，这是个绝好的设置，但如果你坐在床上看着屏幕，那就不太好了。而新的“请勿打扰模式”会去掉所有的视觉指示器，所以你不会收到新消息，照片或电子邮件的提醒。也许你最终会用Android手机多读点儿信息。

4.Wind Down功能

现在很多智能手机都有一个功能，即可以在睡前屏蔽蓝光。蓝光很容易让人夜不能寐。谷歌的Wind Down功能可以消除蓝光，随着你预设的就寝时间临近，屏幕将开始逐渐变灰，这将令使用Instagram这样的应用程序变得不那么吸引人。谷歌表示，它希望这能让用户“记得在他们想要的时候睡觉。”

关掉手机

这些更新可能会帮助人们更少使用智能手机，但前提是当用户真正注意到它们的时候。如果人们没有激活任何“数字福利”功能，那么新版的Android P将不会真正发挥作用。还是希望少用手机，多回归现实吧。（小小）

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