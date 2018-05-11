镇江智能制造做法列入国家推进路径

近日，工信部装备工业司召开区域智能制造发展战略研究重大软课题研讨会。镇江市产业链智能升级做法被列入我国区域智能制造十大推进路径之一。

研讨会上，中国工程院作了“从区域到全国智能制造发展战略与对策”专题报告，归纳总结了我国区域智能制造十大推进路径，其中，我市推进智能制造的系列做法被报告归纳为第5条路径“龙头企业带动，实现产业链智能升级”。报告认为，镇江市政府主推“产业链+智能制造”，以12条重点产业链骨干企业为龙头，紧紧围绕智能化改造、智能车间（工厂）建设、创新能力提升等领域，大力推进智能制造发展，为全国各地在龙头企业带动智能制造发展方面进行了有益探索并提供了典型示范案例。

中国工程院的报告列举了我市电气设备龙头企业大全集团的个案。该企业采用物联网、云计算等信息技术，自主研发了面向电气行业全生命周期管理的“大全智慧工业云”平台，将分散的电气设备实时传感数据汇聚到大数据平台，并对数据进行聚类、关联、统计、预测，向中小企业用户提供资产管理、系统集成、在线监测、专家诊断、状态预测、移动交互等一系列智能化运维管理服务和信息服务。2017年大全云平台接入企业已达2000多家，为带动电气产业链协同发展发挥了重要作用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214446-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm