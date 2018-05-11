佛山技改获1.5亿省级资金支持 用于工业互联网等工作

广东省经信委日前下达2018年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金项目计划通知，共安排新一轮技改政策扶持等10个方向的资金额度，其中佛山获得6项资金使用额度，共计1.5072亿元。

为推动全省新一轮技术改造，加快产业转型升级，广东省经信委下达2018年企业技术改造专项资金计划通知，支持新一轮企业技术改造、大数据产业发展、企业技术中心、大型骨干企业公共服务支撑体系建设、工业互联网发展、智能制造及绿色循环经济发展等。

作为全省4个省级工业互联网产业示范基地之一，佛山获得了4000万元支持工业互联网发展资金额度，将以补助方式支持工业互联网标杆示范项目建设。今年，佛山将制定出台配套扶持政策，推动示范基地建设。同时，推动大型骨干制造企业依托工业互联网平台开展数字化改造升级，带动500家企业“上云上平台”。深入实施“互联网+”行动计划，加快“互联网+”小镇建设，争取新增30家省级以上两化融合管理体系贯标试点企业。

在新一轮企业技术改造政策支持方向，佛山获得全省最高的8600万元资金额度。为此，佛山须完成拉动工业技术改造投资增速22%、拉动开展技改企业数1150家的绩效目标。

在支持企业技术中心方向，佛山获得800万元资金额度，要求购置仪器设备和软件投入额须达2000万元以上，支持企业技术中心创新能力建设项目数达4个左右。

在各地市企业数据采集工作经费补助分配方面，市经信局获得146万元经费，要求采集1400家企业情况综合数据、450家重点企业直通车信息交流平台信息。

此外，省经信委今年还安排了600万元支持佛山智能制造，促进企业生产过程智能化；安排了926万元支持佛山绿色循环经济发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214447-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm