家庭光伏标准呼之欲出 常州企业参与定制

近年来，中国光伏发展迅猛。从百万兆瓦级集中式光伏电站，到天合光能提出的“百万屋顶”计划，光伏已从高端行业走向千家万户。

家庭光伏市场日趋成熟，行业标准呼之欲出。这是记者从5月9日至10日在常州召开的2018年度家庭户用光伏标准研讨会上获悉的。

近年来，中国光伏发展迅猛。从百万兆瓦级集中式光伏电站，到天合光能提出的“百万屋顶”计划，光伏已从高端行业走向千家万户。

2017年是我国分布式光伏发展元年，分布式光伏新增装机量19．44GW，同比增长3．7倍，占总新增装机量的36．6％。截至上年年底，分布式光伏电站累计达29．66GW。2018年一季度，光伏发电市场整体发展形势向好，光伏新增装机9．65GW，同比增长22％，其中分布式光伏7．685GW，同比增长217％。分布式光伏新增装机量是集中式电站的4倍，而家庭户用光伏是分布式光伏的主要模式。天合光能董事长高纪凡算了一笔账：“从宏观角度看，中国屋顶光伏年发电量的潜力是1．5万亿度。而中国2017年用电量是6．6万亿度，屋顶发电能够满足将近四分之一的电力需求。”江苏省作为中国光伏装机大省，户用光伏安装量已达7．5万户。

分布式光伏得到国家的高度重视，补贴及时且额度高。今年，国家对“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴每千瓦时0．37元；对0．5兆瓦及以下的村级光伏扶贫电站标杆电价、户用分布式光伏扶贫项目予以0．42 元每千瓦时的度电补贴。户用光伏的质量问题成为关注热点，家庭户用光伏标准亟待出台。

此次，中国光伏行业协会标准化技术委员会和中国电子技术标准化研究院携手天合光能股份有限公司、江苏天合家用光伏科技有限公司（天合富家）及近40家行业领先企业，在常州召开2018年度家庭户用光伏标准工作组第一次工作会议暨家庭户用光伏标准研讨会，着重讨论家庭户用光伏发电系统的运行和维护规范讨论，其中包括孤岛效应、防孤岛效应、电致发光测试、蝴蝶斑的术语定义以及光伏方阵位置监控、防雷接地电阻测试、光伏组件电致发光测试、光伏方阵基础设施的应急管理、并网箱、逆变器异常的应急管理、备品备件、安全防护器材和检测设备的管理的标准等，为家庭户用光伏标准的出台夯实基础。中国户用光伏品牌推广联盟理事长、天合光能副总裁张兵表示，家用光伏的快速发展，使得越来越多的跨界新兴人才进入这个行业，越来越多的企业加入市场竞争，这对整个家用光伏行业来说，既是机遇，也是挑战，家庭户用光伏标准的制定对企业乃至行业的规范化发展具有重要意义。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214448-1.html

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