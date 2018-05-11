市场风向波云诡谲 光伏企业竟跨界成风？

企业面临的生死考验已经摆在眼前，也许是受市场的风向影响，近来光伏企业开始动作频频。似乎在市场趋势不够明晰的现在，光伏企业已经开启了一

近来，光伏市场因为几大重磅政策的发布而变得波云诡谲，连业内一直预期的“630”抢装潮都开始变得无声无息。从新的政策变化以及国家能源局释放的信号来看，我国光伏发电将进入一个“严控时代”，连续多年迅猛增长的光伏新增装机或将在2018年戛然而止。这对行业来说未必是件坏事，因为行业发展的太快出现了很多问题，正好借此机会整顿行业乱象，提升产品质量。但是对于企业来说就没那么轻松了，由于近几年市场持续爆发，一大批光伏企业都走在了产能扩张或即将扩张的路上。急剧的产能扩张与逐渐放缓的市场需求形成了强烈的反差，部分企业难免会在空前激烈的市场竞争中被淘汰。企业面临的生死考验已经摆在眼前，也许是受市场的风向影响，近来光伏企业开始动作频频。似乎在市场趋势不够明晰的现在，光伏企业已经开启了一场跨界风潮。

市场风向波云诡谲

根据相关补贴政策，今年将会有一批纳入以前年份补贴规模管理的光伏项目需要在6月30日以前投运。所以业内普遍预期今年上半年仍然会有一小波“630”抢装潮。然而时间来到了5月中旬，“630”抢装潮仍然未见动静，从光伏产品价格的冷淡之上就可以看出来，有消息称多晶硅片价格已经下滑至3.3元/片。今年“630”的热度明显不及预期，甚至有专家认为今年的“630”已成虚幻。

另一方面，几大重磅政策的发布以及相关部门透露出来的信号成为了笼罩行业的一片阴云。目前对行业影响较大的变化在于分布式项目也纳入了指标规模管理。而据新能源和可再生能源司副司长李创军透露的消息，今年的分布式建设规模仅为10GW。作为参考，去年我国的分布式新增装机为19GW，今年一季度我国分布式光伏装机为7.69GW。如此一来，分布式在今年下半年或许要凉，而作为主力军的分布式一旦凉了，那也意味着整个光伏行业要凉。

针对这样的政策变化，目前行业人士意见纷纷。持悲观态度的人士认为今年光伏行业的趋冷已经难以避免，特别是在各大企业的产能扩张潮之下，诸多企业将面临淘汰危险。持乐观态度的人士认为10GW的建设规模并不包括一季度已并网的7.69GW，所以今年下半年还有一定的增长需求。还有专家认为，分布式虽然被纳入规模管理，但是户用光伏不在此列，按照户用市场的发展前景，2018年的光伏市场依然可期。

目前国家能源局下发的《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》都是征求意见稿，尚未正式下发。政策到底如何，市场具体会如何变化，暂时还不能确定。联系到不温不火的“630”抢装潮，今年的光伏市场似乎不太乐观。

光伏企业跨界成风？

近日，光伏组件供应商东方日升公告称，拟以不低于26亿元的价格收购必康股份持有的江苏九九久科技有限公司100%股权。据了解，九九久科技经营范围主要涉及六氟磷酸锂业务以及新材料业务及化工业务。通过对九九久科技的收购，东方日升或将同时进军储能及新材料领域。

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