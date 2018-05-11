东吴证券：工业互联网大浪潮将至

我国工业互联网发展已具备基础，但仍缺少龙头企业。目前总体来看，我国信息化和工业化融合的基础不断筑牢，深度不断拓展，工业互联网发展已经具备了比较好的基
作为制造业增量的核心看点，新兴制造板块将是2018年投资的亮点。
信息技术革命加速向制造业渗透，工业互联网应运而生。我国工业互联网发展已具备基础，但仍缺少龙头企业。目前总体来看，我国信息化和工业化融合的基础不断筑牢，深度不断拓展，工业互联网发展已经具备了比较好的基础。不过目前来说，我国与发达国家相比，在工业互联网的发展还存在较大的差距，核心技术受制于人，关键平台综合能力不强，特别是缺乏具备综合解决方案和全领域覆盖能力的龙头企业。
人、机、系统全面互联，基础设备商和平台型系统集成商将受益。工业互联网主张实现人、机、系统的全面互联，将利好机械设备板块中的感知端、控制端、执行端。感知端而言，虽然我国的传感器产业已基本形成，但适用于工业互联网的智能传感器几乎被国外企业所垄断，进口替代空间巨大。控制端而言，工业软件支撑着工业和信息的融合深化，看好对行业有深入理解的平台型系统集成商。
执行端而言，机器人国产化程度低。看好专注于核心零部件技术研发的企业，一旦技术实现突破，有望成为进口替代的首选。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214450-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
Android P引入四大新工具 可帮助用户对抗手机上瘾症,android 手机 应用程序 谷歌 智能手机 app
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。