东吴证券：工业互联网大浪潮将至

我国工业互联网发展已具备基础，但仍缺少龙头企业。目前总体来看，我国信息化和工业化融合的基础不断筑牢，深度不断拓展，工业互联网发展已经具备了比较好的基

作为制造业增量的核心看点，新兴制造板块将是2018年投资的亮点。

信息技术革命加速向制造业渗透，工业互联网应运而生。我国工业互联网发展已具备基础，但仍缺少龙头企业。目前总体来看，我国信息化和工业化融合的基础不断筑牢，深度不断拓展，工业互联网发展已经具备了比较好的基础。不过目前来说，我国与发达国家相比，在工业互联网的发展还存在较大的差距，核心技术受制于人，关键平台综合能力不强，特别是缺乏具备综合解决方案和全领域覆盖能力的龙头企业。

人、机、系统全面互联，基础设备商和平台型系统集成商将受益。工业互联网主张实现人、机、系统的全面互联，将利好机械设备板块中的感知端、控制端、执行端。感知端而言，虽然我国的传感器产业已基本形成，但适用于工业互联网的智能传感器几乎被国外企业所垄断，进口替代空间巨大。控制端而言，工业软件支撑着工业和信息的融合深化，看好对行业有深入理解的平台型系统集成商。

执行端而言，机器人国产化程度低。看好专注于核心零部件技术研发的企业，一旦技术实现突破，有望成为进口替代的首选。

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