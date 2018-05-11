奥林巴斯、尼康集体退出中国转战东南亚 中国制造真出问题了吗？

最近一段时间，各大制造业巨头似乎都是在不眠之夜之中，大量的制造业工厂宣布退出中国，特别是来自日本和韩国的制造业巨头，很多人都很开心的认为，这些原先的制

最近一段时间，各大制造业巨头似乎都是在不眠之夜之中，大量的制造业工厂宣布退出中国，特别是来自日本和韩国的制造业巨头，很多人都很开心的认为，这些原先的制造业强国都衰落了，是不是意味着中国制造的崛起了呢？但是，在各种欢呼之中，我们要清醒地看到，事情貌似没有那么简单，因为这些撤离的巨头似乎都去了同一个地方，这就是东南亚，如果事情真是如此的话，那么对于中国制造来说不仅不是好事，甚至已经是危机了。

一、集体退出中国的制造业巨头

制造业巨头退出中国可以说是近年来的一个大趋势，根据公开市场的资料显示，近年来有这些巨头正在退出中国：

1、2017年年初，硬盘生产商希捷苏州工厂宣布解散，希捷把产能转向东南亚。根据新闻报道显示，希捷在2015年启动了泰国呵叻工厂的扩张计划，投资4.7亿美元扩大一半产能增加2500名员工。

2、2017年10月30日，尼康中国正式宣布，将关闭位于无锡市的子公司尼康光学仪器（中国）有限公司。同时，负责生产尼康数码相机及配件的工厂也将停产。根据澎湃新闻的报道，退出中国的尼康选择在东南亚外包工厂，继续自己的工业制造。

3、2018年2月，据《日本经济新闻》报道，富士通将出售手机业务给北极星资本集团，价格为500亿日元（约合4.56亿美元）。此外，该报道还称，保留手机业务的员工和工厂可能是交易的条件之一，富士通或将在北极星资本管理下继续运营Arrows品牌。据媒体报道，富士通准备在越南运营工厂。

4、2018年5月，深圳三星电子通信公司将被撤销，除6位韩籍高层外，所有员工将于4月底全部遣散，遣散人数约320人左右。深圳三星电子通讯副总经理杜长喜，也在解散公司前的员工微信群中的最后一段告别！就在不久之前，三星电子也表示将在泰国和印度设厂。

5、2018年5月7日，奥林巴斯方面确认，5月7日深圳工厂已经停产停工，预计产生的费用目前正在细查，预计于5月11日的2018年3月期决算公布时告知。伴随着智能手机的普及带来的数码相机市场的急剧萎缩，奥林巴斯深圳工厂的生产率显著下降；而且，奥林巴斯深圳工厂自设立至今已有26年之久，其设备也已经老化，很难再维持竞争力。鉴于上述情况，奥林巴斯决定停止深圳工厂的生产，将生产集中到位于越南同奈省的Olympus Vietnam Co., Ltd.（奥林巴斯越南），以提高生产效率和盈利能力，并加强数码相机业务在国际上的竞争力。

这么多家世界级的制造业巨头集体离开中国，布局东南亚更多的给我们带来的是隐隐的担忧，因为这似乎正在成为一个趋势，中国的制造业隐忧到底在哪里？

二、中国的制造业隐忧浮现

长期以来，中国制造都是中国人的骄傲，从改革开放四十年来，中国制造从无到有，从小到大，让中国成为了世界有名的制造业大国，国家实力和国际竞争力不断提升，也为中国赢得了世界工厂的美誉，所以我们也都逐渐习惯了中国在世界制造业的重要地位。

然而，当面对着大量的企业巨头离开中国的时候，我们似乎需要警醒了，这就是中国到底凭借什么成为了全世界的制造业巨头呢？

改革开放之初，中国属于什么都没有几乎一穷二白的境地，中国所拥有的可以用来支撑中国发展的资源是什么呢？主要是三点：

第一点：巨大无比的中国市场。在改革开放之前，计划式的经济状态让中国人几乎处于一个物质极为匮乏的状态，当中国的购买需求被长期压抑之后，改革开放迎来了中国人购买需求的一次大的释放，在上个世纪80年代，中国所处的状态是只要生产线引进来，任何生产出来的产品都是能够被销售一空，这就是经济匮乏所带来的后续代偿反应，市场成为吸引世界制造业巨头的一个重要的原因。

第二点：中国海量的人口红利。拥有14亿人口的中国是世界上人口最多的国家，中国所拥有的海量人口让中国具备了超额的人口红利，根据著名发展经济学家阿瑟刘易斯的理论，中国农村和城市巨大的工农业收入剪刀差，形成了中国人口从农村向城市流动的过程，大量的人口红利让企业可以以低廉的价格聘用劳动力，从而将制造业人工成本压抑到了极低的水平，这种低廉的劳动力成本让很多企业都愿意到中国设厂，从而带动了中国东南沿海城市一系列的快速发展。

第三点：中国的资源政策红利蓄水池。改革开放之初，由于中国经济发展水平较为落后，各地属于要资金没资金，要技术没技术，所以就开始采用了政策红利支持的措施，无论是资源、原材料的价格，还是土地等政策都给予外商企业巨大的优惠，这些优惠形成了资源蓄水池的作用，将外资企业引入了各地，从而带动了制造业的发展。

如今，三大发展资源都开始出现了不同程度的问题：

问题一：消费启动速度与预期不符。很多企业都预测中国的消费将会快速启动，中国的消费升级进程将会不断加速，然而实际情况却是，的确中国人消费启动了，但是这种启动是不彻底的，很多时候我们的消费还是低水平的消费，由于很多保障尚不健全，中国很多一二线城市的居民的大多数收入都还是被买房或者其他大件购物所占据，真正用于日常消费的资金并不多。

问题二：人口红利已经消失。从2010年开始，中国的人口红利就已经开始消失，由于中国一孩的长期执行，中国的实际人口增速和人口结构都不如企业预计的那么理想，很多企业都面临着用工荒、用工难、用工贵的问题，当年企业可以凭借大量的产业后备军来压低在职工人的工资，但现在由于用工荒的长期存在，企业不得不开出更高的价格，但是企业的利润并没有那么高，所以价格的承受力也是有限的，最终的结果是企业只能选择工人工资更低的东南亚、南亚地区。

问题三：各项资源成本都在上升。随着中国经济的发展，中国很多地区的资源、能源、土地成本都呈现出快速上升的态势，尤其是土地成本，东南沿海地区较高的土地价格，让企业不得不搬迁到内地地区，但是内地地区的运输成本又较高，所以企业权衡之下最终选择搬家到东南亚的沿海地区，这样土地成本也低，运输成本也低，原先我们的资源洼地优势变成了东南亚各国的资源洼地优势。

面对着这些制造业隐忧，我们的问题却也同样存在，制造业巨头可以退出中国，中国的企业特别是中小企业却是无路可退，与此同时，中国大量的产业工人有需要更多的工作，所以中国制造的问题还是值得我们深思的。

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