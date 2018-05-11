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空姐搭顺风车被杀害,滴滴:万分愧疚 正配合警方

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 17:09

空姐搭顺风车被杀害,滴滴:万分愧疚 正配合警方,滴滴 顺风车 遇害 空姐 郑州

空姐搭顺风车被杀害,滴滴:万分愧疚 正配合警方

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息，5月4日21岁空姐深夜从郑州航空港区搭乘了一辆汽车赶往市内。至5月6日早间家人发现与空姐失去联系，随后来自警方消息证实，该空姐已遇害。目前凶手仍在潜逃，公安机关正在全力抓捕。

对此，滴滴表示，对郑州顺风车乘客遇害感到万分悲痛和愧疚，已经成立了专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。

滴滴称会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

以下为滴滴声明全文：

对郑州顺风车乘客遇害感到万分悲痛和愧疚

对于郑州顺风车乘客李女士遇害一事，我们感到万分悲痛和愧疚，在这样的悲剧面前，任何言语都无法表达我们沉痛的自责。我们真诚地和李女士的家人道歉，作为平台我们辜负了用户的信任，在这件事情上，我们负有不可推卸的责任。

滴滴已经成立了专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。请李女士的家人以及公众放心，滴滴将尽最大努力协助警方尽快破案，将凶手绳之以法，还李女士和家人一个公道。

再次向乘客家人以及公众道歉。我们会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

2018年5月10日

滴滴出行

空姐搭顺风车被杀害,滴滴:万分愧疚 正配合警方

祥鹏航空：《关于祥鹏航空员工遇害事件的声明》 

经郑州警方通报确认，祥鹏航空员工李某于2018年5月5日晚从驻勤酒店搭乘网约车前往市区途中不幸遇害。我们对年轻生命的陨落及失去一位亲爱的员工表示沉痛的哀悼，并对遇害员工家属致以最深切的慰问。

每一位员工都是我们的家人，我们会坚决保护家人的人身安全、维护家人的合法权益。在这样一个悲痛万分的时刻，我们始终坚定地陪伴着家属，不遗余力地为家属提供法务咨询、心理援助等帮助和支持。

在此，我们感谢并呼吁广大民众向郑州警方提供线索，期望案件早日侦破、将凶手绳之以法。愿逝者安息！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214452-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:郑州顺风车空姐滴滴遇害

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