　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

哈罗单车COO韩美：哈罗单车在很多城市已经实现了盈利

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 17:10

哈罗单车COO韩美：哈罗单车在很多城市已经实现了盈利,韩美 哈罗 coo 自行车

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，在今日创业邦举办的2018 Demo China创新中国春季峰会上，哈罗单车COO韩美表示，共享单车商业模式是非常清晰的，可以不依靠押金来获取利益就能够很好。“哈罗单车每辆车的运维成本三毛钱不到，如果不恶意竞争，共享单车这个生意还是有利润空间。”

对于为什么哈罗单车最早选择二三线城市投放，韩美表示，当时情形下，哈罗单车拿到的钱非常有限，而共享单车起企业在一线竞争已经非常激烈，同时二三线城市市场需求非常旺，用户很迫切需要共享单车，所以走了差异化的路线。而经过市场的检验后，她认为哈罗单车在二三线运营状况非常好，未来哈罗单车的发展战略是继续在三四线下沉。

“哈罗单车放弃了押金利益，好像得罪同行了，好像牺牲很多，但是长期来看用户更多来选择哈罗单车。”共享单车押金难退的问题被诟病，对此哈罗单车选择免押金，韩美对网易科技表示，免押金虽然短期看有可能吃亏，长但期看是对用户有利的。

从去年6月，哈罗单车在依托共享单车及骑行大数据业务上，确立“3510”（3公里、5公里、10公里）的共享出行战略：0-3公里的出行工具由单车解决，3-10公里可以由电助力单车解决，而10公里以上的出行则由共享电动汽车来解决。

因此，对于2018年的规划，哈罗单车在夯实基础上，还会去尝试做一些新业务尝试，如四轮业务。韩美称，在新能源车方面，未来将和新能源汽车品牌威马合作，据悉在去年7月，哈罗单车就宣布威马汽车的B+轮战略投资，双方还将在“共享单车 + 共享汽车”的共享出行新业务领域深度合作。

“哈罗单车一路走过来非常艰辛，真的死人堆里爬出来的团队。”韩美在感慨创业不易的同时，也对网易将诶表示，哈罗单车在很多城市已经实现了盈利。“去年8月份前我们都是盈利，8月份后恶性竞争，导致有一些微亏，但总体来说还好。今年大家陆续回归到常态化，我们从盈利能力来看这一块收益越来越好。在很多城市我们已经实现了盈利。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214453-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:自行车COO哈罗韩美

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

Android P引入四大新工具 可帮助用户对抗手机上瘾症

Android P引入四大新工具 可帮助用户对抗手机上瘾症,android 手机 应用程序 谷歌 智能手机 app

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS