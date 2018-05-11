哈罗单车COO韩美：哈罗单车在很多城市已经实现了盈利

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，在今日创业邦举办的2018 Demo China创新中国春季峰会上，哈罗单车COO韩美表示，共享单车商业模式是非常清晰的，可以不依靠押金来获取利益就能够很好。“哈罗单车每辆车的运维成本三毛钱不到，如果不恶意竞争，共享单车这个生意还是有利润空间。”

对于为什么哈罗单车最早选择二三线城市投放，韩美表示，当时情形下，哈罗单车拿到的钱非常有限，而共享单车起企业在一线竞争已经非常激烈，同时二三线城市市场需求非常旺，用户很迫切需要共享单车，所以走了差异化的路线。而经过市场的检验后，她认为哈罗单车在二三线运营状况非常好，未来哈罗单车的发展战略是继续在三四线下沉。

“哈罗单车放弃了押金利益，好像得罪同行了，好像牺牲很多，但是长期来看用户更多来选择哈罗单车。”共享单车押金难退的问题被诟病，对此哈罗单车选择免押金，韩美对网易科技表示，免押金虽然短期看有可能吃亏，长但期看是对用户有利的。

从去年6月，哈罗单车在依托共享单车及骑行大数据业务上，确立“3510”（3公里、5公里、10公里）的共享出行战略：0-3公里的出行工具由单车解决，3-10公里可以由电助力单车解决，而10公里以上的出行则由共享电动汽车来解决。

因此，对于2018年的规划，哈罗单车在夯实基础上，还会去尝试做一些新业务尝试，如四轮业务。韩美称，在新能源车方面，未来将和新能源汽车品牌威马合作，据悉在去年7月，哈罗单车就宣布威马汽车的B+轮战略投资，双方还将在“共享单车 + 共享汽车”的共享出行新业务领域深度合作。

“哈罗单车一路走过来非常艰辛，真的死人堆里爬出来的团队。”韩美在感慨创业不易的同时，也对网易将诶表示，哈罗单车在很多城市已经实现了盈利。“去年8月份前我们都是盈利，8月份后恶性竞争，导致有一些微亏，但总体来说还好。今年大家陆续回归到常态化，我们从盈利能力来看这一块收益越来越好。在很多城市我们已经实现了盈利。”

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