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专访凌感科技：让中低端手机也能体验到AR技术

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 19:00

专访凌感科技：让中低端手机也能体验到AR技术,ar技术 中低端 手机 ar vr

造车新势力中，拜腾概念车凭借50英寸共享全面屏引起了业界的关注，与超大屏幕相匹配的是其带来的最新交互方式：手势交互。凌感科技（uSens）就是该项技术的提供商。

为VR/VR提供三维人机交互解决方案的uSens，不仅布局了AR/VR头显领域，而且将触角延伸到了智能汽车领域和智能archives/view-14644-1.html">手机领域。uSens中国区总经理陈京波在接受网易科技专访时表示，uSens是全球唯一一家可以提供手势+AR引擎的厂商。“我们的AR引擎就是要让占有市场八九成份额的中低端手机也能实现AR功能。”

布局智能汽车市场 重心转向国内

uSens成立于2013年，是一家为AR/VR提供三维人机交互解决方案的公司。其核心技术通过识别手部22个关键点，26个自由度，辨别手部姿态，实现全手势识别。

在今年北京车展上，造车新势力中拜腾概念车凭借50英寸共享全面屏引起了业界的关注，与超大屏幕相匹配的是其带来的最新交互方式：手势交互。该技术就是与uSens合作实现的。

陈京波认为，随着汽车智能化的发展，手势识别一定会广泛进入汽车市场。“目前国际上已经有一线汽车厂商在车内引入手势交互，因为在车载场景下手势相比语音的误激活率明显更低，指令也更直接，不会因为驾驶员分心带来行车安全隐患。”

uSens凌感目前针对汽车手势识别，有两种方案，一种是摄像头放置在中控位，一种是在车顶位。

中控位的方式ToF景深模组和单目IR模组都适合。优势是能获得比较清晰的手区域图像， 遮挡小，适合提取全手骨骼。不同车型的设置不一样，安装的位置和角度需要根据实际车型调整，算法也需要相应进行一定定制。车顶位的方式适用深度摄像头（比如BMW采用了这种方式），优势是能够很好的控制水平方向距离，适合手指类的动态操作、点击等，劣势是需要动作标准，否则随意地动作遮挡会多。

据陈京波透露，uSens提供的车载手势交互模组相比其他家来说，价格更低，单目红外模组更是远低于行业成本。

由于国内是全球最大的汽车消费、生产市场，因此，uSens将重心转移到了国内。

抵达C端：让中低端手机也能体验到AR技术

除了智能汽车领域之外，uSens还将触角伸到了智能手机领域。据了解，uSens与展讯达成了合作，发布了全球首款面向主流市场的AR手机技术解决方案。展讯的SC98531芯片的AR核心技术就是由uSens凌感自主研发。

“uSens提供AR引擎，内置到芯片中。AR非常复杂，需要跟硬件集合紧密，其算法非常吃CPU算力。因此，像华为P20的AR功能是与AR Core合作的，但AR Kit和AR Core仅限于几个性能比较高端的手机，低端手机跑不起来。因为算法太复杂，我们在算力上进行了很多改进，因此在低端手机上也能跑得动。”陈京波表示。

目前市场上大部分手机都还是中低端手机，对于一些想要做AR游戏的开发者来说非常痛苦，因为中低端手机上很难实现AR游戏，但uSens的AR引擎让中低端手机实现了AR功能。

“我们可以说是全球唯一一家可以实现手势+AR的公司。”陈京波表示。

2016年uSens完成2000万美元A轮融资，据了解目前uSens正在进行Pre-B轮的融资。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214454-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机中低端ARAR技术VR

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