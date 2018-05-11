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立刻出行宣布完成B轮融资 ，蚂蚁金服领投

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 19:01

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立刻出行宣布完成B轮融资 ，蚂蚁金服领投


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息，共享汽车品牌立刻出行正式对外公布，已于日前完成数千万美元B轮融资，具体金额未透露。本轮融资由蚂蚁金服领投，君联资本、险峰长青、蓝驰创投等机构跟投，光源资本担任独家财务顾问。上个月，立刻出行宣布完成天使轮及A轮共2000万美元融资。其中，天使轮由险峰长青领投，顺为、阿米巴等投资机构跟投；A轮由君联资本领投，险峰长青等机构跟投。

立刻出行CEO王杨表示：“本轮融资将主要用于城市服务拓展、产品技术研发、车辆投放和市场推广等方面。同时将与蚂蚁金服在用户运营、信用体系及金融创新等多个层面进行紧密的战略协同。”

据介绍，作为新一代汽车共享服务平台，立刻出行通过将移动互联网与汽车分时租赁服务深度结合，用户仅需通过线上APP即可实现随时取、还车的智能化操作。同时，立刻出行从开城节奏、投放区域到车辆网点配比、拉新等均采用高度一体化的精准运营方式。目前，立刻出行已在广州、佛山、武汉、成都、南京和长沙6个城市开通服务。其中，广州拥有最大的城市运营网络，城区内有近1000个取还车网点，主城区内80%的用户可在500米内找到立刻出行的共享汽车。

立刻出行车型以大众、通用、福特、广汽传祺等主力热销车型为主，为用户提供经济、舒适、便捷的用车服务。值得注意的是，通过用户数据显示，与出租车相比，立刻在市内中短途出行上优势明显，可为用户节约50%的出行成本。

据悉，在产业链及金融层面，蚂蚁金服将与立刻出行共同联合多家汽车租赁公司、融资租赁公司进行金融创新，帮助汽车租赁企业扩大资产规模、改进运营模式。2018年底前，立刻出行计划在全国20-25个城市开通服务。届时，车队规模将达到40000台。（洁哥）

本轮融资信息由光源资本提供，未经网易科技核实。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214455-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:融资运营出行B轮融资蚂蚁金服

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