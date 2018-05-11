新一代柔性铜铟镓硒光伏模组批量投放市场

近日，基于新一代柔性铜铟镓硒薄膜光伏电池模组生产的现代“汉瓦”，在汉能控股集团有限公司正式下线并批量投放市
秦砖汉瓦历史悠久，不仅是建造宜居民宅的基础材料，还是中国文化元素的重要组成部分。近日，基于新一代柔性铜铟镓硒薄膜光伏电池模组生产的现代“汉瓦”，在汉能控股集团有限公司正式下线并批量投放市场。该“汉瓦”是现代光伏技术、先进玻璃技术与传统屋面瓦技术集成创新的“结晶”。
该“汉瓦”不但保留着传统屋面瓦曲面形状特征，传承弘扬中华传统建筑风格和中国文化元素特征，而且更加坚固耐用，实现建筑物全生命周期内光伏发电，提高全社会节能环保水平，推进人与自然和谐共生。单玻三曲“汉瓦”可有效覆盖0．33平方米屋面，厚度仅6．5毫米，自重约5．2千克，单片可承重1．7吨，可抗12级台风，光伏模组转化效率不低于16．5％。在北京地区，100平方米屋面若使用现代“汉瓦”，每年可发电1．2万千瓦时，按电力当量值折算，可节省近1．5吨标准煤。
现代“汉瓦”成功投放市场，为传统建材产业坚持创新驱动，嫁接现代技术，推动部品化建材和绿色建材发展，实现转型升级，探索了一条可行路径。
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