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光伏电站逆变器外壳太热，有风险吗？

点评

科技传媒网 欧乐光伏网 2018-05-11 21:03

伴随光伏逆变器技术发展以及效率的提高，其散热形式已从最初的全部风扇散热，转变为以下3种主流的散热设计。

光伏逆变器作为电力电子设备，主要功能是把光伏组件产生的直流电转换为交流电。因为其内部有成千上万的电子元器件，且大部分为热源器件，因此散热设计对逆变器寿命有极大影响。然而，并不是所有用户都知晓这一切，以致我们常常会接到这样那样的疑问：“我家屋顶安装的一台逆变器设备，机箱表面温度烫手，是不是逆变器有问题？”“逆变器是不是要爆炸了？”等等。答案当然不是这样，下面我们就通过对主流散热方案的分析以及第三方TUV数据报告来给大家解释一下。

伴随光伏逆变器技术发展以及效率的提高，其散热形式已从最初的全部风扇散热，转变为以下3种主流的散热设计。

1．一体化压铸模具无风扇设计

优势：首先，上下两部分模具外壳一体化散热，不仅大大增加了散热面积，还极大降低了热量传输阻抗；其次，内部热源器件可极好散热，既确保逆变器内外散热均衡，也使各类器件处于最佳工作状态。

缺点：对于功率密度高且无风扇设计的产品，客户存在认知误区。认为器件散热不足，会导致发电量降低，并影响逆变器寿命。

代表机型1：H厂商逆变器。逆变器内部温度与机箱外壳温度一致，在环境温度45度条件下，内部温度约55度；

光伏电站逆变器外壳太热，有风险吗？

代表机型2：Y厂商逆变器。逆变器内部温度与机箱外壳温度一致，在环境温度45度条件下，内部温度约60度；

光伏电站逆变器外壳太热，有风险吗？

方案2：普通钣金外置风扇设计

优势：机箱表面温度较低。

缺点：逆变器散热片体积较小，虽然内部热源器件的部分热量能被风扇带走，但整个热源器件散热并不均匀。不仅如此，该逆变器还存在外箱体与内部热源器件散热阻抗高，内部热量不易传到机箱表面的问题，从而使内部器件温度比机箱表面高很多，可能导致设备降额工作或内部器件长期受热寿命降低；

代表机型1：S厂商逆变器。逆变器内部温度比机箱外壳温度高15度左右，在环境温度45度条件下，内部温度约65度；

光伏电站逆变器外壳太热，有风险吗？

代表机型2：S厂商逆变器。逆变器内部温度比机箱外壳温度高15度左右，在环境温度45度条件下，内部温度约70度；

光伏电站逆变器外壳太热，有风险吗？

方案3：普通钣金无风扇设计

优势：内部热流交换设计，可将内部热源器件热流快速传至逆变器表面；

缺点：外壳为非压铸模具设计，散热阻抗和散热面积均劣于压铸模具产品，不仅逆变器表面温度偏高，而需要更大散热器（增加机箱体积）来做支撑。

代表机型1：G厂商逆变器。逆变器内部温度比机箱外壳温度低15度左右，在环境温度45度条件下，内部温度约55度，但表面温度高达75度左右；

光伏电站逆变器外壳太热，有风险吗？

结语：通过以上分析和数据不难发现，无风扇设计的逆变器（如方案1和方案3所示）其外箱表面温度要明显高于有风扇设计，而且这个温度常常能达到60度。但千万不要担心烫手的它会引发火灾，因为这只是外箱的温度（外箱60度属于无风扇设计逆变器的正常工作范围），而设备内部温度是更低的，之所以采用这一的设计就是要确保器件寿命以及电站不降额运行，保证发电量；再看方案2所示逆变器，这是一个更低表面温度对应着更高内部温度的典型，可想而知，器件工作于这样的内部环境是会降低逆变器寿命。讲到这儿，你可能忍不住疑问“盛能杰产品采用的是哪种设计”，答案很明确：盛能杰产品采用无风扇压铸模具一体化设计，合理的内部散热布局，确保逆变器散热最佳、寿命更长、运行稳定。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214459-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏电站逆变器

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