苹果严打:未经同意将位置发送给第三方将被封杀

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息,据科技博客9to5mac网站报道,在过去几天,苹果公司似乎已经开始打击与第三方共享位置数据的应用。在数起案例中,苹果一直在删除存在该问题的应用,并通知开发者他们的应用违反了其《应用商店审核指南》(App Store Review Guidelines)的有关规则。

到目前为止,已经有数起苹果对这类应用进行打击的案例。该公司通过电子邮件通知开发人员,称他们的应用违反了《应用商店审核指南》第5.1.1和5.1.2条款,而这两个条款涉及发送用户位置数据和用户同意数据被收集。

苹果称,这些应用或者未经用户明确同意将用户位置数据发送给第三方,或者将用户位置数据用于未经用户批准的用途。

该公司解释称,应用开发者必须删除任何与违规相关的代码、框架或软件开发工具包(SDK),然后才能重新提交到应用商店接受审查,审查合格后才能重新上架。

苹果对这些应用的打击,正值欧盟出台《通用数据保护条例》(简称GDPR),带来了科技行业正日益加剧的转型。虽然苹果一直是一家专注于隐私的公司,但它似乎在寻求确保应用开发人员同样注意保护用户数据。

在已发生的几起案例中,这些应用在告诉用户他们的数据会被怎样使用方面做得不够。除了简单地向用户请求许可外,苹果似乎希望开发人员向用户解释数据的用途和共享方式。此外,苹果正在打击将数据用于与改善用户体验无关目的的行为。

苹果表示,没有获得用户许可,并让用户可以访问其数据如何及何处被使用的信息,开发人员不可以使用或发送用户的个人数据。同时,除非为了改善与应用程序功能相关的用户体验或软件/硬件性能,从应用收集的数据不可以被使用或与第三方共享,

目前还不清楚苹果的这种清理工作在其应用商店上有多广泛。我们已经看到至少有一条公开的推特提到了这个行动,而几位开发人员私下里也提到了它。