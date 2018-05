华为手机Q1欧洲出货量大涨近40% 离三星苹果更近了

(原标题:European smartphone shipments fall by record margin in first quarter)

科技传媒网讯 网易科技新闻5月10日消息,据《金融时报》报道,全球智能手机市场的饱和和销售减缓导致2018年前三个月欧洲智能手机的出货量出现历史性下降,其中西欧的下降最为严重。

据分析人士称,从一月到三月,欧洲智能手机出货量与去年同期相比出现了6.3%的下降。这其中,西欧出货量下降13.9%,但中东欧地区的智能手机激活量却上升了12.3%,而这一提升源自于俄罗斯市场的优秀表现。

据杰夫凯市场研究集团的数据表明,全球智能手机销售数量在第一个季度下降了2%。智能手机供应商都在哀叹智能手机销售的下降,即使是市场规模不断增长的印度和中国市场也是如此。

三星在欧洲智能手机出货量为1500万部,比2017年第一季度下降了15%。苹果公司的iPhone销量为1000万部,较上年同期下降5.4%。

尽管苹果公司试图通过高端手机促销来应对全球智能手机销售速度放缓的状况,但是iPhone SE、6和6S等老款型号仍然占据欧洲出货数量的25%。

据报道,华为却实现了出货数量38.6%的提升,达到740万部。不过P20型号的延期意味着华为出货的大多数型号并非高端手机。

尽管市场饱和和销量下滑会让小规模销售商遭遇困境,但是欧洲智能手机市场新厂商小米和诺基亚的表现抢眼,小米出货量在首个季度就实现了1000%以上的增长。小米和诺基亚能够承受巨大的净亏损来打开欧洲市场。

Canalys公司研究分析师Lucio Chen称:“这种情况不会长期持续下去,小米和诺基亚最终都会改变它们的收益和成本结构,就像现在的三大顶级供应商(三星、苹果和华为)正在做的一样,调整公司的收益率。”(过客)

