蝶翼结构有效提升薄膜太阳能电池吸光率

日前，一项由德国卡尔斯鲁厄理工学院的Hendrik hol scher博士主导的研究将蝴蝶翅膀上的纳米孔状结构应用于薄膜太阳能电池，成功将其吸光率提升至原先的200％。
日前，一项由德国卡尔斯鲁厄理工学院的Hendrik hol scher博士主导的研究将蝴蝶翅膀上的纳米孔状结构应用于薄膜太阳能电池，成功将其吸光率提升至原先的200％。
该团队研究的蝴蝶叫红珠凤蝶，其翅膀呈暗黑色，能够完美吸收阳光。根据发表在ScienceAdvances上的论文，研究人员首先通过扫描电子显微镜确定了蝴蝶翅膀上纳米孔的直径和排列方式，然后用计算机模拟分析了各种孔型的吸光率。研究发现，在不同波长、不同角度的入射光下，与周期性排列的单纳米孔相比，红珠凤蝶的不规则孔具有更为稳定的吸光率。
因此，研究人员模仿蝴蝶翅膀上的这种结构，在薄膜太阳能电池的硅吸收层引入了直径从133纳米到343纳米不等的不规则定位孔。随后对其吸光率进行了分析：与光滑表面相比，电池对垂直入射光的吸收率提高了97％，并持续上升；当入射角为50°时，吸光率更是达到了207％。
尽管研究结果非常理想，但该学院微观结构技术研究所的GuillaumeGomard表示：“考虑到其他因素的影响，200％是理论上能够提高的效率极限值，实际上新能源系统的效率并不能提升那么多。”另外，研究人员认为该研究具有一定的推广价值，虽然他们在实验中使用的是氢化非晶硅薄膜，但这种纳米结构对任何类型的薄膜太阳能光伏技术都有改善作用，并可用于工业生产。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214463-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
苹果严打：未经同意将位置发送给第三方将被封杀,苹果
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。