苹果放弃10亿美元爱尔兰数据中心计划 怪审批太慢

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息，据国外媒体报道，苹果公司今天宣布，取消在爱尔兰建设一个投资规模达8.5亿欧元(约合10亿美元)数据中心的计划，原因是该项目的审批过程已经拖延三年多时间。

2015年2月，苹果宣布了在爱尔兰西部农村地区的阿森赖(Athenry)建设该数据中心的计划，以利用附近的绿色能源。但是项目规划在当地遭到反对，这耽误了项目的审批。

爱尔兰高等法院去年10月份裁定该数据中心可以建设，驳回了反对者的上诉。随后，反对者又将上诉提交给到爱尔兰最高法院。

在爱尔兰最高法院召开听证会之前，苹果在周四发表的一份声明中表示，“尽管我们尽了最大努力，但审批过程的拖延迫使我们制定了其他计划，我们将不再推进该数据中心建设。”

苹果表示，“尽管令人失望，这一挫折将不会削弱我们对爱尔兰未来项目的热情，因为我们的业务继续在增长。”苹果声称，计划扩展该公司设在爱尔兰科克郡（County Cork）的欧洲总部规模。目前，苹果在这里雇有6000名员工。

爱尔兰对苹果等外国跨国公司的依赖性较强，这些跨国公司在爱尔兰整个经济中创造了十分之一的就业机会。同时，爱尔兰将诸如数据中心等这样的重大投资视作留住这些跨国公司一种手段。

政府正在修订其规划法规，将数据中心作为战略基础设施，使之能够更快地完成规划过程。

爱尔兰商业和企业部部长海瑟?汉弗莱斯（Heather Humphreys）在一份声明中表示，“毫无疑问，苹果的决定是非常令人失望的，尤其是对阿森赖和爱尔兰西部地区来说。”

“政府已尽一切努力支持这项投资。这样的拖延，至少突显出我们需要提高国家的规划和法律程序的效率。”（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214464-1.html

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