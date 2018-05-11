　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

京东、腾讯成立智能大屏联盟 将主推"边看边买"

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-11 23:05

京东、腾讯成立智能大屏联盟 将主推“边看边买“,京东 腾讯 电视 智能电视 tcl

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日，京东今天宣布将和腾讯视频，以及长虹、TCL、飞利浦、海信、创维等多家电视机企业组成“智能大屏联盟”。除了电视整机企业，该联盟内还包含了中国电子视像行业协会，酷开、KKTV等行业内容和数据服务商、OTT厂商。

据悉，该联盟的主要职责是推动基于电视机大屏为入口的新型电商业态，让消费者在看电视的同时在电视屏幕上完成网络购物。京东商城家电事业部总裁刘俊表示，“京东希望智能大屏生态链能够发挥合力效应，以创新的商业模式为电视行业全面赋能。帮助电视品牌提升产品竞争力。京东也期待更多电视厂商参与到智能大屏联盟中，为行业寻找的新增长点。”

京东表示，此次联合各个电视机厂商首批推出了20余款定制电视，用户只需要通过遥控器的专属按键或AI语音操控就可以完成边看视频边购物的过程，不会对正常观看视频产生影响。未来京东和腾讯还将通过匹配视频节目类型实现精准商品推送。

统计数据显示，目前我国智能电视保有量已达1.5亿，其中可运营的智能电视近1亿台，覆盖近3亿家庭，电视机日均开机时长已超5小时，在线视频观看已经超越传统电视节目收看，成为用户最常使用功能之一。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214465-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:智能电视电视腾讯京东TCL

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

苹果严打：未经同意将位置发送给第三方将被封杀

苹果严打：未经同意将位置发送给第三方将被封杀,苹果

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS