京东、腾讯成立智能大屏联盟 将主推"边看边买"

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日，京东今天宣布将和腾讯视频，以及长虹、TCL、飞利浦、海信、创维等多家电视机企业组成“智能大屏联盟”。除了电视整机企业，该联盟内还包含了中国电子视像行业协会，酷开、KKTV等行业内容和数据服务商、OTT厂商。

据悉，该联盟的主要职责是推动基于电视机大屏为入口的新型电商业态，让消费者在看电视的同时在电视屏幕上完成网络购物。京东商城家电事业部总裁刘俊表示，“京东希望智能大屏生态链能够发挥合力效应，以创新的商业模式为电视行业全面赋能。帮助电视品牌提升产品竞争力。京东也期待更多电视厂商参与到智能大屏联盟中，为行业寻找的新增长点。”

京东表示，此次联合各个电视机厂商首批推出了20余款定制电视，用户只需要通过遥控器的专属按键或AI语音操控就可以完成边看视频边购物的过程，不会对正常观看视频产生影响。未来京东和腾讯还将通过匹配视频节目类型实现精准商品推送。

统计数据显示，目前我国智能电视保有量已达1.5亿，其中可运营的智能电视近1亿台，覆盖近3亿家庭，电视机日均开机时长已超5小时，在线视频观看已经超越传统电视节目收看，成为用户最常使用功能之一。

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