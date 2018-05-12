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成本下降 孟加拉国拟从印度进口2GW太阳能电力

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科技传媒网 电缆网 2018-05-12 01:00

印度太阳能电价的大幅下降引起了邻国孟加拉国的关注，孟加拉国现在希望进口印度太阳能发电项目产生的电力。

印度太阳能电价的大幅下降引起了邻国孟加拉国的关注，孟加拉国现在希望进口印度太阳能发电项目产生的电力。

成本下降 孟加拉国拟从印度进口2GW太阳能电力

孟加拉国政府的一位高级官员告诉印度媒体，孟加拉国正在寻求从印度项目购买2吉瓦的太阳能。孟加拉国已经从印度购买了大量的电力。

印度向孟加拉国出口的几乎所有电力都来自火力发电厂。但是，现在印度的一些新太阳能项目比现有火电厂成本更低。

孟加拉国也在寻求开发大型可再生能源项目。政府宣布计划到2021年在国内安装3168兆瓦的可再生能源产能，重点将在太阳能和风能发电。

根据计划，到2021年，孟加拉国将新增1，740兆瓦太阳能和1，370兆瓦风能，其余部分主要由生物质能发电技术组成。通过沼气和小水电项目将增加各自不到10兆瓦的电力。

孟加拉国电力部门还公布了可再生能源产能的年度增长目标。在设想的总产能中，有三分之一将通过国有公司增加，其余部分将由私营公司安装。

除了一直是电力部门长期合作伙伴的印度之外，孟加拉国还希望加强与不丹和尼泊尔的电力合作。孟加拉国与尼泊尔签署协议，投资喜马拉雅山国家的水电项目。这些发电厂产生的部分电力将被输送到孟加拉国。印度已提出通过跨境输电系统从尼泊尔进口电力再出口到孟加拉国。与不丹也有类似的协议。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214466-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能电力

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