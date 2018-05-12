东方日升收购九九久科技100%股权 加速布局新能源与新材料

5月6日，A股光伏龙头企业东方日升发布公告称，公司拟收购必康制药股份有限公司持有的江苏九九久科技有限公司100%的股权。转让价格原则上不低于26亿元，最终转让价格以评估结果作为定价依据，由双方协商确定。

公告称，东方日升致力于通过内生增长和外延式发展并举的方式构建新能源、新材料领域的核心竞争优势，最终实现公司“新能源、新材料”两新战略规划目标；本次框架协议相关内容若得以完成实施，预计将完善公司新能源储能板块的产业链布局，丰富新材料核心产品门类，提升公司在新能源、新材料领域的市场份额，增加公司利润增长点，对公司的业绩具有积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。

对于此次东方日升为何接盘必康制药旗下子公司九九久科技，该公司表示，这与九九久科技近年来在新能源和新材料两大领域的快速发展不无关系。公开资料显示，九九久科技主打产品分别为六氟磷酸锂和高强高模聚乙烯纤维，其中以高强高模聚乙烯纤维为主要产品的新材料板块在2017年实现营业收入2.27亿元，同比大增61.46%。在新材料领域，九九久科技具备深厚的技术积累以及较强的规模优势，随着6800吨/年的产能扩建项目的投产，未来九九久科技的高强高模聚乙烯纤维产能接近一万吨，位居行业前列。

在收购九九久科技之前，东方日升已大力推进储能业务发展。据此前该公司对外公布的2017年年报透露，目前，东方日升在“光储”、“光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案等方面已进行商业化应用。今后，东方日升还将推动已有光伏电站的多形式处置，提高电站建设资金的使用效率。同时，公司还将通过技术研发、人才引进以及资源整合，逐渐实现新材料、新能源业务横、纵向的延伸和布局，贯彻“百亿日升，世界日升，百年日升”的战略理念，推进“两新战略”的实现。

近年来，已占据光伏市场半壁江山的户用光伏也为我国储能市场发展带来了机遇。由于风、光等新能源本身具有的间歇性和不稳定性，阻碍了可再生能源发电的快速发展和应用。因此，如果将储能系统应用于光伏发电，可以在很大程度上改变这一难题。

中国工程院院士杨裕生近期也指出，我国应大力发展小型光伏发电。他指出，小型“光伏＋储能”应用系统，项目不必集中于西北，而是应该建在用户身旁，这样可以免去远距离输电线路和线路损耗，在其中建设风电―光伏―储能微电网，还可与大电网进行互补。而在居民区，除了利用屋顶，还可以利用墙面发展户用光伏储能系统。这也预示着“光伏+储能”应用新格局即将开启。

有业内人士还指出，从储能成本趋势来看，这两年储能成本在不断下降，2017年储能每兆瓦时成本为200万元，到2020年这一数字将接近150万元。面对这一市场前景无限的光伏储能市场，东方日升则制定了更为雄心勃勃的规划。该公司总裁王洪透露，到2026年，集团有望实现营收收入500亿元，打造极具影响力的全球智慧能源平台运营商服务商，实现光伏、储能、新材料、智能家居齐头并进。

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