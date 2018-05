NASA新掌门入职首次发声:美国人要重返月球

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月10日消息,美国宇航局已经向各大科技公司提出一项请求,请求大家对即将到来的月球商业飞行做出回应,最早明年实现首次月球任务发射。

5月8日,在美国宇航局总部的一场月球会议上,吉姆·布莱登斯汀(Jim Bridenstine)作为局长做出了首次发言,他传递的信息很简单:“我们要返回月球。”在5分钟的发言中他说道:“从低地球轨道以外的任务开始,美国要领导人类重返月球,进行长期的探索和利用。”

他呼吁各大企业做出商业提案,将仪器、实验和其它小型负载送往月球表面。他说道:“你们会增强我们的国家能力,而且你们将帮助我们确立在世界上的领导地位。我们会借助你们做为创造者的兴趣和能力,获得让美国宇航员返回月球甚至是前往包含火星在内的深太阳系的能力。”

这一请求只是一个更广阔探索项目的一部分,这个项目将为人类重返月球铺平道路,并且最终让人类更深入的探索太阳系。布莱登斯汀是前共和党国会议员,而且是俄克拉荷马州的一位飞行员。他被特朗普任命为美国宇航局的局长,并且在三周前宣誓入职,此前美国宇航局已经有15个月时间没有正式的局长。

布莱登斯汀也承认,自阿波罗项目之后,美国宇航局想要重返月球将面临许多的困难,但是他宣称这一次将完全不同以往。在1989年,老布什总统公布了一个太空探索项目,并且以实现人类的深太空探索作为长期的目标。布莱登斯汀称:“那个项目的大部分政策是可行的,但是在月球上建立永久基地的想法有点夸大。”

在布莱登斯汀宣誓就职之前,特朗普政府就宣布了重返月球的意图。布莱登斯汀称:“对于许多人来说,这个项目听起来与我们之前进行的重返月球的尝试类似。然而,时代已经完全不同了。”(过客)

