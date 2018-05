车载信息娱乐系统大战升级 汽车巨头能战胜谷歌吗

(原标题:Google and Apple might lose the infotainment war)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息,据Engadget报道,Android Auto和CarPlay都是非常棒的车载信息娱乐系统。当你把智能手机与汽车相连后,你会看到熟悉的图标。在大多数交通工具中,这是一种巨大的进步。既然这两家科技巨头已经可以让你方便地使用地图和媒体应用,为什么还要借助传统控制界面呢?

在I/O开发者大会上,谷歌宣布将对其Android Auto进行重要升级。司机现在可以在不同的应用程序、歌曲或播客中搜索媒体内容,并以一种更具视觉吸引力的方式呈现出来。此外,一旦找到了歌曲,用户可以点击查看相关音乐,例如现场版或翻唱版。

Android Auto还将包括群组消息和RCS(Rich Communication Services,一种用于替换SMS的消息传递协议),它们都获得谷歌智能助手Google Assistant的支持。这意味着,你可以在堵车的时候通过语音给朋友发短信。

目前看来,苹果和谷歌似乎想要在车内体验方面占据主导地位,但汽车制造商正发动反击。即将到来的Mercedes MBUX就是个突出的例子,该系统拥有自然语言支持的语音控制系统,不仅可以帮你找到附近的餐馆、Janelle Monae的最新曲目,还可以控制汽车的某些功能,比如空调和座椅。

而且汽车制造商不再局限于在底特律、德国和日本等地研发UI(用户界面)。它们正踏入硅谷,向苹果和谷歌学习。它们已经学到的经验包括:你必须行动要更快,创造出比竞争对手更好的界面,而不仅仅是“足够好”。

“足够好”信息娱乐系统的时代即将结束。长期以来,汽车公司一直在关注客户进入他们的汽车,接入智能手机,但几乎从不使用汽车公司工程师开发的系统。这对它们的未来来说是个糟糕的消息。

为何会如此?因为我们正慢慢地走向无人驾驶的世界,信息娱乐系统的体验将和汽车的处理能力或性能同样重要。在某些情况下,它甚至变得更重要。如果让谷歌苹果这样的科技公司掌控了UI,汽车制造商未来将失去用户,消费者可以轻松切换到科技公司开发的自动驾驶汽车上。

谷歌至少与奥迪(Audi)和沃尔沃(Volvo)等汽车制造商展开合作,将语音搜索和地图整合到汽车中。也许Android Auto的最终策略也是这样的合作,其诸多功能同样被内置到信息娱乐系统中。如果你不能颠覆汽车仪表盘,至少应该成为其大脑的控制部分。

另一方面,苹果似乎曾想自主研发汽车,只是后来转变了策略。因为造车很困难,只要问问特斯拉就知道了。因此,现在苹果不再尝试将硬件送上公路,也许它将把更多的资源投入到CarPlay中,我们将在今年夏天的WWDC上看到真正的升级。

但是,如果苹果只是按照当前节奏对CarPlay进行迭代,谷歌也只是每次为Android Auto增加几个新功能,那么几年后,汽车制造商将会让智能手机从不可缺少的信息娱乐系统变成媒体内容存储设备。(小小)

