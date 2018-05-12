英伟达第一季度营收32.07亿美元 净利12.44亿美元,英伟达 gaap non 运营
科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，英伟达（NASDAQ:NVDA）今天公布了截至4月30日的2018财年第一财季财报。报告显示，公司该季度营收为32.07亿美元，去年同期为19.37亿美元，同比增长66%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为12.44亿美元，去年同期为净利润5.07亿美元，同比增长145%；合摊薄后每股利润为1.98美元，去年同期为每股利润0.79美元，同比增长151%。
第一财季主要财务数据：
・营收为32.07亿美元，上季度为29.11亿美元，环比增长10%，去年同期为19.37亿美元，同比增长66%。
・GAAP毛利率为64.5%，上季度为61.9%，去年同期为59.4%。
・Non-GAAP毛利率为64.7%，上季度为62.1%，去年同期为59.6%。
・GAAP运营支出为7.73亿美元，上季度为7.28亿美元，环比增长6%，去年同期为5.96亿美元，同比增长30%。
・Non-GAAP运营支出为6.48亿美元，上季度为6.07亿美元，环比增长7%，去年同期为5.17亿美元，同比增长25%。
・GAAP运营利润为12.95亿美元，上季度为利润10.73亿美元，环比增长21%，去年同期为利润5.54亿美元，同比增长134%。
・Non-GAAP运营利润为14.28亿美元，上季度为利润12.02亿美元，环比增长19%，去年同期为利润6.37亿美元，同比增长124%。
・GAAP净利润为12.44亿美元，上季度为利润11.18亿美元，环比增长11%，去年同期为利润5.07亿美元，同比增长145%。
・Non-GAAP净利润为12.85亿美元，上季度为利润10.81亿美元，环比增长19%，去年同期为利润5.33亿美元，同比增长141%。
・GAAP摊薄后每股利润为1.98美元，上季度为利润1.78美元，环比增长11%，去年同期为利润0.79美元，同比增长151%。
・Non-GAAP摊薄后每股利润为2.05美元，上季度为利润1.72美元，环比增长19%，去年同期为利润0.85美元，同比增长141%。
2018财年第二财季预期：
・营收预计为31.0亿美元，上下浮差2%。
・GAAP与Non-GAAP毛利率预计分别为63.3%和63.5%，上下浮差50个基点。
・GAAP运营支出预计约为8.10亿美元，Non-GAAP运营支出预计约为6.85亿美元。
・GAAP和Non-GAAP有效税率均预计为11.0%，上下浮差1个百分点。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214471-1.html
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