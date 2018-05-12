“工业互联网平台、安全及边缘计算”系列国、行标通过立项

近日，CCSA工业互联网特设组（ST8）及其下设的各工作组分别召开了会议，讨论通过了行标“工业互联网 应用场景和业务需求”、“工业互联网平台 功能架构”的征求
近日，CCSA工业互联网特设组（ST8）及其下设的各工作组分别召开了会议，讨论通过了行标“工业互联网 应用场景和业务需求”、“工业互联网平台 功能架构”的征求意见稿以及国标“智能制造标识解析体系要求”的征求意见稿。
经各组充分讨论，特设组审议通过了“工业互联网边缘计算”系列、“工业互联网 时间敏感网络交换机技术要求及测试方法”、“工业互联网 软件定义的工业融合网络”系列、“工业互联网平台”系列、“工业互联网平台安全防护检测要求”、“工业互联网 平台安全风险评估规范”、“工业互联网 安全服务能力认定准则”和“工业互联网 安全监测与管理系统建设要求”等多项国、行标立项建议以及研究课题“工业互联网边缘计算技术研究”立项建议。
边缘计算产业的发展是内因外力联合推动的结果，一方面是云计算的中心化能力在网络边缘存在诸多不足，另一方面是数字经济与实体经济结合的需求进一步旺盛。
特别是由于工业互联网的蓬勃兴起，实现IT技术与OT技术的深度融合迫切需要在工厂内网络边缘处加强网络、数据、安全三大体系建设。ST8这次会议立项的重点仍然在工业互联网的边缘计算领域，通过标准化加速促进工业企业IT与OT的融合。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214472-1.html
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