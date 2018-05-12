从“小米硬件净利润率不超过5%”到中国制造业的低利润现象

制造业作为立国之本、兴国之器、强国之基，其重要性不言而喻。制造业的技术研发、产品生产都需要投入大量的资金，而低利润则意味着制造业企业的流动资金少，利润

4月底，小米手机的发布会上，雷军说道：“小米手机的硬件综合净利润率永远不会超过5%。”

5%是什么概念？数据显示，同样身为智能移动终端企业，三星的净利润率约为19.3%，苹果约为22.6%。跟这些数字比起来，5%真的是低的不能再低了。

于是，很多网友赞叹道：“小米真的良心，利润那么低”，但是制造行业内的人士听了这话，却不禁要疾呼道：“制造业真的只能拿这么点利润吗？”

心比天高，利比纸薄

就目前国内制造业的情况而言，“小米硬件净利润率不超过5%”更像是个宣传噱头，因为事实上不仅仅是小米一家，国内大部分制造业企业几乎都保持着低利润运行的状态。

――我国最大的机床企业沈阳机床，2018年第一季度加权平均净资产收益率仅为1.47%，虽然微薄，但是已经相较上年同期增长52.35%。

――我国的家电行业，除了坚持高利润率原则的格力以外，几大家电巨头海尔、TCL、海信常年净利润率保持在2%-4%之间。

――车企指标数据显示，长城、比亚迪、江淮等知名国产车企2017年净利润分别为4.97%、3.84%、0.8%。

总体而言，我国汽车、机床以及家电等制造行业的净利润率超过5%凤毛麟角，超过10%更是寥寥无几。但是反观其他行业，其净利润率就高于制造业很多。

――据《证券日报》数据显示，2017年我国的医药行业，279家上市公司中有272家实现盈利，超九成公司实现盈利。其中，净利润超10亿元的公司共有27家，净利润超亿元的公司有158家，净利润同比翻番的公司有26家。

――而在房地产行业上，中原地产统计数据显示，2017年房地产行业主流企业，平均净利率高达12.4%。

这也难怪浙江吉利控股集团董事长李书福痛心疾首道：“制造业的利润已经比刀片还薄”。

制造业真的应该低利润吗？

很多人认为低利润带来的低价格，便利了消费者，所以商品就应该保持低利润。其实这种想法是片面的。事物都有其两面性，企业过分追求低利润既会破坏市场，也会阻碍行业的长远发展，特别是制造行业。

制造业作为立国之本、兴国之器、强国之基，其重要性不言而喻。制造业的技术研发、产品生产都需要投入大量的资金，而低利润则意味着制造业企业的流动资金少，利润下滑，研发成本和产品库存也会随之减少。

例如以前段时间的受广泛关注的“芯片”事件，当我们一味指责国产企业研发不出芯片时，却没有看到国外企业在芯片上的研发投入。IC Insights 在2月的一份报告中显示，2017年英特尔的研发支出为131亿美元，占该集团总支出的36%；而另一巨头高通的芯片研发投入为37亿美元，研发费用占销售额的23.1%。这样一大笔研发资金，是我国绝大多数制造业企业支撑不起的。

另外，低利润也增加了企业的“脆弱性”，使企业极易受全球经济形势的影响，企业的业绩会随着经济周期的波动而大起大落。这一点在我国机床行业上表现得异常明显。前几年全球经济下行，我国经济增速减慢，我国的机床行业随之遇冷，大量的机床企业惨淡营生。随着去年我国经济增长的恢复，机床行业才开始逐渐回暖。而这经济起伏之间，已有多家机床企业先后陷入亏损，乃至宣告破产。

所以，一味追求低利润，其实并不是一个明智的选择。

但是今天看来，我国的制造业一直保持低利润，更像是一个无奈之举。

制造业的困境

不知你有没有发现，我们偶尔会看到这样的场景。一个国产企业的老总挺着大腹便便的肚子，站在台上口沫横飞地说：“我们的产品不仅是质量好，更重要的是便宜。别人卖一百，我们只要三十。不为别的，就为和大家交个朋友。”

但是这种情况你却很少在外来企业身上看到，库克不会举着最新款的苹果手机说：“我们的手机只卖998，只卖998，错过今天你还要再等一年……”

为什么价格似乎成了国产企业的最拿得出手的法宝？为什么我们的汽车囿于低价，我们的机床也一直在中低端领域徘徊？为什么制造业一直提不了价？

一、科技创新的缺乏。纵观世界上几个制造业强国――德国、日本、美国，无一不是科技发达的国家。依托着完善的工业体系和不断的科学创新，这些国家的产品畅销全球。而我们的很多企业不想创新、不敢创新，甚至觉得创新不如“抄新”，一味模仿、抄袭，重视市场而不重视技术。没有技术的依托，产品只能沦为“花架子”。

二、品牌建设的不足。同样的一款技术含量低、成本低廉的产品，在国产企业手里利润微薄，但是贴了个外国牌子，价格就要番上几番甚至十几番，这就是品牌的作用。品牌加强了人们对产品认知度和认可度。目前，我国制造业品牌市场认可度低，竞争力弱，在世界品牌500强中仅有31个，百强品牌中也仅有7个。再加上大量的假冒伪劣产品严重影响国产品牌的信誉，破坏消费者对中国制造的信心，可以说国内品牌市场环境较为恶劣。

三、服务体系的不完善。如今，国外的制造行业十分重视“制造服务业”的建设。比如机床制造企业不仅仅要考虑如何有效地卖出机床，还要知道如何提供高水平的解决方案。当客户担心一台机床是否能成功地应用于自己的生产线，国际企业会通过提供一个从设计到生产的集成的途径，特别是模拟工具，来消除客户的顾虑；当客户则是因为金融约束而推迟投资，国际企业就为客户提供富有吸引力的融资服务。而中国制造企业在这些方面相对来说仍然陌生和薄弱。

最后，制造业的低利润可以帮助产品保持一定竞争力，但是从长远的角度来看，制造业的发展不能仅仅依靠对价格的把控。因为当真正的革新浪潮到来之时，这些没有改变的企业就会像落日一般沉入大海。

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