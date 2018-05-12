中环股份收购缘何频频受挫？

作为单晶龙头，收购国电光伏对中环股份意味着什么？缘何这一资本运作，频频受挫？

作为单晶龙头，收购国电光伏对中环股份意味着什么？缘何这一资本运作，频频受挫？

2月9日，中环股份发布公告称收到中国证监会的通知，经证监会并购重组委召开的2018年第10次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。

这意味着中环股份作价6．44亿元，收购国电光伏的方案被证监会否决。正在业内猜测其后续动作之时，3月26日，中环股份公告拟继续发行股份购买资产并募集配套资金。此外，为加快光伏板块投资，拟取消基金形式投资中环应材，而改用股东直接投资。

此前，中环股份为收购国电光伏宣告停牌。在长达一年半的停牌之后，中环股份再次回归到行业视线，但至今国电光伏收购一事仍未成功。

缘何这一资本运作，频频受挫？作为单晶龙头，收购国电光伏对中环股份意味着什么，对此为何如此执着？

收购一波三折

中环股份对国电光伏的收购，最早可追溯到2016年。

是年4月25日，中环股份因筹划重大事项股票开始停牌。随后6月，其披露停牌原因，公司所筹划的重大事项正是发行股份购买国电光伏有限公司90％的股权。

收购国电光伏这一资本运作前后耗时将近两年，中环股份为何对国电光伏如此“情有独钟”？

中环股份公告称，其收购国电光伏目的主要是为了高效HIT电池研发线技术以及房屋、土地、公辅系统等，无关资产包括晶硅组件、薄膜电池等设备均需剥离。





对此，有业内人士分析，比起高效HIT电池技术，中环股份更大兴趣是在国电光伏的土地、房屋等资产上。

中环股份自成立以来经过五十多年的发展，形成了“半导体材料―节能型半导体器材”和“新能源光伏材料―高效光伏电站”的双产业链模式。而国电光伏位于江苏无锡，该地正是半导体和光伏产业重镇，从地区的产业优势和定位来看，与中环股份的双产业链高度契合。

国电光伏在建厂时按照吉瓦级光伏规划布局，对中环股份来说，比起新征土地建设，直接收购国电光伏，可以为中环股份节省1－2年的时间。就瞬息万变的市场环境而言，此举为中环股份抢占产业发展先机提供了基础。

然而，收购之路却一波三折。

一方面，中环股份与国电光伏均为国有企业，内部申报方案耗时颇多。在2016年7月中环股份披露的收购方案中，国电光伏90％股份作价为6．59亿。同年11月，中环股份重新调整方案，收购股权作价降至6．44亿元。

另一方面，从2015年8月起，国电光伏停止了全部产业活动，一直是处于全面停产状态。中环股份属于收购亏损资产，深交所审核并没有想象中顺利。

最终证监会对中环股份收购申请的审核意见为：申请材料显示，标的资产未来持续盈利能力具有不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。

对此，苏民创投高级投资经理顾泉向《能源》记者分析，“证监会否决申请的主要原因，一是国电光伏属于亏损资产，二是中环股份对于土地、房屋等完全可以采取租用形式，没有收购的必要。”

据悉，中环已通过租用国电光伏厂房的形式，开始实施“10GW”高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目”和“5GW高效叠瓦组件项目”等，但其似乎对此并不满足。

在中环股份收购方案遭拒后，对于其后续是否会继续坚持收购国电光伏，业内也充斥着迥然不同的声音。

对此，为进一步了解中环股份在收购失败后的计划，《能源》记者向其递出了采访函，但中环股份方面则表示涉及上市公司信息披露不便透露。

就在截稿前夕，中环股份于3月25日发布公告称，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。这意味着中环股份并没有放弃对国电光伏的收购，也对之前业内的猜想，给出了明确答案。

《能源》记者梳理发现，鉴于证监会之前的否决，在中环股份最新对证监会审核意见的回复中，重点加强了对国电光伏“具有持续经营能力”的举证。

中环方面表示，重组之前，国电光伏资产并未得到有效利用，而重组之后，亏损因素将得到消除。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214474-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm