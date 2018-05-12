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高通：首批5G手机最早今年面世，速度可达4Gbps

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-12 07:00

高通：首批5G手机最早今年面世，速度可达4Gbps,5g 高通 运营商 手机 gbps

（原标题：Qualcomm: First 5G phones could arrive in 2018 with up to 4Gbps speeds）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息，据VentureBeat报道，高通高级副总裁杜加・普拉萨德・马拉迪（Durga Prasad Malladi）日前在接受采访时表示，该公司正准备在2018年（而非2019年）推出首批5G智能手机，它们的速度最高可达4Gbps。

高通：首批5G手机最早今年面世，速度可达4Gbps

图：高通首席执行官克里斯蒂安诺・阿蒙(Cristiano Amon)宣布，19家制造商和18家运营商将使用X50调制解调器，在2019年向客户推出5G设备

尽管大多数运营商和设备制造商都准备在明年推出5G设备，但今年晚些时候，部分厂商将会准备好标准兼容的智能手机，提供两倍或4倍于顶级4G/LTE设备的速度。

马拉迪解释说，尽管几乎所有的设备制造商都专注于2019年发布5G产品（具体从2019年初开始），但有些公司正努力在部分区域提前发布。他说:“部分运营商的技术实际上已经可用，并希望在2018年末将其商业化。我们正在尽一切努力帮助他们。”

运营商正在确定他们所支持的早期5G设备的最终速度。马拉迪指出，“他们的速度可能从1Gbps到4.5Gbps不等，这取决于他们在哪个波段操作。他们通常会从2Gbps或4Gbps(相当于4G/LTE网络峰值速度的2到4倍)开始。”

高通此前曾表示，当5G无法使用时，LTE将可充当“退路”。如果获得运营商的网络支持，其速度也可达1Gbps。但用户应该期待真实的5G速度，特别是在人口密集的城市地区。

马拉迪称：“基于在旧金山这样的城市使用毫米波实验，50%的用户可以享受1.4Gbps的速度，这将改变你做事情的方式。当你的笔记本电脑或者平板电脑达到这样的速度时，你的消费将会发生巨大的变化。相比于为移动设备和便携设备提供这种速度的工程挑战，为台式电脑和电视提供固定5G家庭宽带服务（Verizon的最初计划）更为‘简单’。”

马拉迪还谈到了多波段支持的问题，即单台设备可以在不同的无线电频率5G中工作。高通已承诺在其技术发布时支持全球运营商，目前的频率范围从600兆赫至2.5-4.9GHz，至毫米波28和39GHz频带。

马拉迪预计，无论频带如何，运营商的服务性能都十分相似，这些运营商可能提供100MHz的中频光谱或800MHz的毫米波频谱，并能正确使用波束形成和巨大的MIMO天线。虽然网络设计会限制5G在真实世界的性能，但它在中频和毫米波波段可以达到4Gbps的速度。

高通今年1月份曾表示，预计将在明年的CES上展示首款5G手机，但由于运营商和设备制造商的压力，这一时间表已明显延后了几个月。马拉迪的评论可能为AT&T这样的运营商超越其先前的计划、并开始提供移动5G服务与个人热点铺平了道路。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214475-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机运营商高通5Ggbps

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