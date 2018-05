高通:首批5G手机最早今年面世,速度可达4Gbps

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息,据VentureBeat报道,高通高级副总裁杜加·普拉萨德·马拉迪(Durga Prasad Malladi)日前在接受采访时表示,该公司正准备在2018年(而非2019年)推出首批5G智能手机,它们的速度最高可达4Gbps。

图:高通首席执行官克里斯蒂安诺·阿蒙(Cristiano Amon)宣布,19家制造商和18家 运营商 将使用X50调制解调器,在2019年向客户推出5G设备

尽管大多数运营商和设备制造商都准备在明年推出5G设备,但今年晚些时候,部分厂商将会准备好标准兼容的智能手机,提供两倍或4倍于顶级4G/LTE设备的速度。

马拉迪解释说,尽管几乎所有的设备制造商都专注于2019年发布5G产品(具体从2019年初开始),但有些公司正努力在部分区域提前发布。他说:“部分运营商的技术实际上已经可用,并希望在2018年末将其商业化。我们正在尽一切努力帮助他们。”

运营商正在确定他们所支持的早期5G设备的最终速度。马拉迪指出,“他们的速度可能从1Gbps到4.5Gbps不等,这取决于他们在哪个波段操作。他们通常会从2Gbps或4Gbps(相当于4G/LTE网络峰值速度的2到4倍)开始。”

高通此前曾表示,当5G无法使用时,LTE将可充当“退路”。如果获得运营商的网络支持,其速度也可达1Gbps。但用户应该期待真实的5G速度,特别是在人口密集的城市地区。

马拉迪称:“基于在旧金山这样的城市使用毫米波实验,50%的用户可以享受1.4Gbps的速度,这将改变你做事情的方式。当你的笔记本电脑或者平板电脑达到这样的速度时,你的消费将会发生巨大的变化。相比于为移动设备和便携设备提供这种速度的工程挑战,为台式电脑和电视提供固定5G家庭宽带服务(Verizon的最初计划)更为‘简单’。”

马拉迪还谈到了多波段支持的问题,即单台设备可以在不同的无线电频率5G中工作。高通已承诺在其技术发布时支持全球运营商,目前的频率范围从600兆赫至2.5-4.9GHz,至毫米波28和39GHz频带。

马拉迪预计,无论频带如何,运营商的服务性能都十分相似,这些运营商可能提供100MHz的中频光谱或800MHz的毫米波频谱,并能正确使用波束形成和巨大的MIMO天线。虽然网络设计会限制5G在真实世界的性能,但它在中频和毫米波波段可以达到4Gbps的速度。

高通今年1月份曾表示,预计将在明年的CES上展示首款5G手机,但由于运营商和设备制造商的压力,这一时间表已明显延后了几个月。马拉迪的评论可能为AT&T这样的运营商超越其先前的计划、并开始提供移动5G服务与个人热点铺平了道路。(小小)

