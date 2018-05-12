21岁空姐乘顺风车遇害，滴滴该承担责任吗？

文/廷廷

在距离上一次向公众道歉8天后，一名年轻空姐遇害的新闻让大众把目光再次聚焦到滴滴平台上。

在过去的六年时间里，滴滴虽然一直在采取各种措施保证乘客安全，但还是接连曝出多起安全责任事件。

而这也是滴滴一个月来发生的第三起安全责任事件。

作为国内最大的网约车平台，在为大众提供便捷出行服务的同时，滴滴更需要自觉承担必要的社会责任――如何加强对司机的监管，保证乘客的安全。

图：遇难空姐，来源：网络

空姐搭滴滴顺风车遇害

5月5日晚间，一名21岁的空姐（李某）从郑州航空港区搭乘一辆顺风车前往市区，随后失联。据遇害家属的朋友介绍，在乘车不久，她曾微信和同事说司机有些变态，说她漂亮想亲她一口。

图：遇难空姐与朋友对话；来源：网络

5月6日早间，李某家人与朋友发现已与其失去联系，而后联系滴滴公司和向警方报案。随后警方证实该空姐已遇害。

5月8日早间，警方发现该名空姐的尸体。

5月10日，滴滴方面发表声明表示，作为平台负有不可推卸的责任，并真诚地和李女士的家人道歉。同时，滴滴已经成立专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作。

在表态之后，5月10日晚间，滴滴公司再次对外公布，发表了悬赏额高达100万元人民币的悬赏令，并向全社会公开征集线索，寻找该名具有嫌疑的顺风车司机，同时公布了该名具有嫌疑的身份证号、电话和照片。

随后，平安郑州发布的警情通报，“受害人李某朱（空姐）在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华有重大作案嫌疑，现警方正在相关区域全力开展搜捕工作。”

针对滴滴方面的工作，也有网友表态：

平台应加强对于司机资质的把控

据悉，这并不是滴滴平台上首次出现乘客被杀害事件。

2016年5月2日晚，深圳一名24岁女教师搭乘滴滴顺风车返回学校，司机潘某持刀逼迫被害人交出身上财物，之后将其残忍杀害。随后滴滴公司通报称，涉案司机在平台上的注册信息均为真实信息，但涉案车辆的牌照系司机临时伪造。根据警方的调查结果显示，受害人在发现车牌和平台信息不相符时，选择了在平台上取消订单，并继续乘坐。

也有多位网友在公共平台反映，曾经遇到预约的网约车真实牌号与平台上显示的不一致的情况。

此外，也有多位司机曾向AI财经社表示，有专门的第三方平台办理代注册业务，其中包括伪造车牌等个人信息。

据悉，在滴滴司机注册平台中，对快车司机的招募信息显示，在北京地区滴滴快车司机注册需要实行实名制，需提供身份证、驾驶证和行驶证，同时需无犯罪、吸毒记录，无酒驾、毒驾等严重交通违法事故，此外，驾龄3年以上，准驾车型C2及以上。一般审核期限为3~5天。

而顺风车车主的申请条件则相对宽松，根据滴滴APP招募顺风车司机信息显示，需身份证、行驶证、驾驶证均真实有效，且驾龄需在一年以上。车主审核时效最快为48小时，新车或新驾照则需要7-14天。

“很明显，滴滴对于司机资质的监管上存在明显漏洞和不足。”某业内人士表示，除了上述一些漏洞外，还存在为违规网约车派单和外地牌照外地车辆仍能在当地注册运营等问题，要想保护用户的切身利益平台方应加大对司机的审核力度。

同时有知乎网友@纪大发认为目前国家对顺风车还没有明确的监管意见，同时，滴滴接纳司机入驻的门槛要求太低，“没有什么约束力和从安全方面的筛选力度。”

北京天平（长沙）律师事务所刘京成从法律的角度表示，滴滴有义务加强对司机的审核，需要提供安全、有效、真实的约车服务。

但与此同时，滴滴也一直努力完善监管机制。据悉，滴滴已与公安部门展开了紧密合作，对车主进行背景筛查，排除犯罪记录人员、在逃人员、吸毒、重性精神病人员等人员进入平台。只有通过审核，才能在平台进行接单。

图：网友人肉搜索嫌疑人信息

滴滴是否需承担法律责任？

对于本次事件，作为平台方的滴滴是否需要承担责任以及承担多少责任呢？

北京市隆安律师事务所尹富强律师接受AI财经社采访时表示，凭当前信息还无法判断滴滴平台应当承担什么责任。“如果滴滴在审核方面存在重大过失，譬如在有前科、有职业污点等信息没有进行披露，或者是没有对这些信息进行必要的审查的话，那么滴滴可能存在过失行为，基于信息披露不到位会承担相应责任。但具体到刑事责任的话，当前法律不可能让滴滴平台负责。”尹富强律师说。

中国政法大学副教授朱巍从三个方面进行了详细解释：

一、滴滴平台的信息服务不仅包括撮合司机和乘客的供需信息，而且也要承担信息审核的义务。如果平台没有对接入的司机、车辆和乘客进行实名验证，或者验证的结果是错误的，那么，一旦出现问题，平台就应承担补充责任。在这起事件中，滴滴平台对司机的相关信息验证都是真实的，从这个角度讲，平台没有责任。

二、顺风车司机与滴滴之间并非是雇佣关系，没有劳动合同，因此不承担职务行为的责任，也不承担雇佣关系责任。

三、顺风车司机向滴滴缴纳的费用是信息费。滴滴需要履行责任，既包括审核司机和车辆，也包括要购买保险，保障乘客和司机的信息安全等等。但这并不意味着，信息费就成为改变平台信息服务性质东西。

北京市康达律师事务所律师韩骁在接受新京报的采访时指出，依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》及《中华人民共和国合同法》相关规定，滴滴作为承运人，没有将乘客安全送至目的地，对乘客构成违约，且在运输途中乘客发生了伤亡，滴滴应当承担违约损害赔偿责任。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214476-1.html

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