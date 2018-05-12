西藏重点能源项目有序推进

我区加大太阳能、地热等新能源开发利用力度，目前，全区并网光伏电站44座，总装机容量达81．5万千瓦，在建并网光伏电站装机15万千瓦，地热发电项目建设顺利，计
今年以来，我区主动适应经济发展新常态，以供给侧结构性改革为引领，正确处理“十三对关系”，全面推进重点能源项目建设。近日，记者从自治区能源局了解到，我区重点能源项目有序推进，一季度累计完成投资51．8亿元，其中电源工程23．6亿元、电网工程28．2亿元。全区新增装机4万千瓦，截至3月底，电力总装机容量达到313万千瓦，累计发电量10．88亿度，同比增加5．7％；全社会累计用电量15．32亿度，同比增加10％。
据了解，2018年，我区重点能源项目共计34个大项、66个子项，截至目前，在建项目17个、项目前期开工49个。金桥、瓦托等内需电源水电站工程建设有序推进，在建装机容量114．3万千瓦。金沙江上游苏洼龙、叶巴滩、巴塘水电站工程建设顺利开复工，在建装机容量419万千瓦。我区加大太阳能、地热等新能源开发利用力度，目前，全区并网光伏电站44座，总装机容量达81．5万千瓦，在建并网光伏电站装机15万千瓦，地热发电项目建设顺利，计划年内投产发电。藏中和昌都电网联网工程、拉林铁路供电工程、城网建设与改造工程、农网改造升级等正在有序推进开工建设。
自治区能源局相关负责人表示，党中央十分关心我区清洁能源工作，明确提出把我区逐步建设成为“西电东送”能源接续基地。区党委、政府高度重视，要求我区能源行业要紧紧围绕自治区制定的目标任务，真抓实干、开拓进取，力争今年完成400亿元的投资目标。
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