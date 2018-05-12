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传今年6.1英寸iPhone将使用LG屏幕 与G7 ThinQ相同

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-12 10:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，据Appleinsider报道，韩国媒体BusinessKorea最新报道称，苹果公司(Apple)预计将于今年秋季推出一款6.1英寸的LCD屏幕iPhone，它将采用LG新款G7 ThinQ手机上的“MLCD+”屏幕。

传今年6.1英寸iPhone将使用LG屏幕 与G7 ThinQ相同


与IPS屏幕相比，MLCD+屏幕的耗电量低30%，而P3色域仍然可达100%。BusinessKorea援引智能手机业内消息人士的话说，苹果将放弃iPhone 8之前使用的IPS屏幕。BusinessKorea在供应链内部有可靠的消息来源，但在预测苹果公司的计划方面却有着非常糟糕的记录。

LG是苹果的供应商之一，因此2018年款iPhone采用其最新的现成技术并非是不可想象的。有些分析师预测，这款6.1英寸机型将以更便宜的价格出售，售价可能仅为550美元。与此同时，苹果经常坚持定制“按用户规格订制的零部件”。它可以通过使用传统的IPS面板降低成本，不过MLCD+也可以让苹果节省电量。

这款6.1英寸的iPhone预计将是苹果公司推出的首款带有边缘LCD屏幕的产品，因为iPhone X使用OLED屏幕。因此，它也应该放弃home键，以支持触摸手势和Face ID。有传言称，有一款或多款iPhone可能使用三镜头摄像头，第三个镜头被用于5倍光学变焦、测距、深度定位，并支持更好的低光拍摄。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214479-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果苹果公司iphone智能手机LG

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