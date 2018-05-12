FCC：“网络中立”规则将于6月11日正式废除

科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，据路透社报道，美国联邦通信委员会(FCC)周四宣布，具有里程碑意义的美国“网络中立”规则将于6月11日废止，同时允许互联网服务提供商对消费者如何接入互联网有广泛权力的新规则将生效。

去年12月，FCC废除了2015年奥巴马执政时代制定的 “网络中立规则”，该规则禁止互联网提供商屏蔽某些网站，或降低访问这些网站的速度，或因特定网络内容而向消费者收取更多费用。

“网络中立规则”旨在确保互联网的自由开放，使消费者能够平等地访问网络内容，并且禁止互联网服务提供商偏向于自己的网络内容或其它服务。

而新规则允许互联网提供商在提前告知消费者的情况下屏蔽某些网站，或降低访问这些网站的速度，或通过付费享受访问互联网的“快车道”。

美国互联网提供商康卡斯特、Verizon Communications?和AT&T Inc均承诺，在网络中立性规则废除后，不会屏蔽或歧视合法的网络内容。

民主党人、纽约州总检察长芭芭拉・安德伍德(Barbara Underwood)表示：“网络中立性的废除，将允许互联网提供商把他们的利润置于他们服务的消费者之上，并控制我们在网上所看、所做和所说的。”安德伍德的发言人称，安德伍德还没有寻求暂缓停止FCC的命令。

包括纽约在内，美国有22个州已经提起诉讼，试图阻止新规则生效，而美国参议院可能最早于下周投票决定，是否否决去年12月提出的废除“网络中立规则”法案。

修订后的规则对互联网服务提供商来说是一场胜利，因为按照2015年的规则，他们的经营行为面临着政府的严格监管和FCC的调查，但遭到了Facebook和Alphabet等互联网公司的反对。

一些互联网提供商表示，他们最终可能会为未来的互联网流量提供付费快车道，也就是付费优先权。

特朗普正对奥巴马执政时期出台的政策或取得的成就进行广泛地颠覆，包括巴黎气候协议和伊朗核协议，而“网络中立规则”的废除是其中最新一例。

周四，共和党的FCC主席阿吉特・帕伊（Ajit Pai）对记者表示，“网络中立规则”的废除不会伤害消费者，并将互联网带回到2015年前的时代。他说：“新规则的生效将带来更好、更快、更便宜的互联网接入，以及维护我们多年来已拥有的免费和开放的互联网。”

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