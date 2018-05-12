【行业回顾】光伏产业一周要闻盘点

1．关于印发《河北省2018年光伏扶贫工作专项推进方案》的通知

河北省发展和改革委员会、河北省扶贫开发办公室关于印发《河北省2018年光伏扶贫工作专项推进方案》的通知，力争2018年底前，全省建设光伏扶贫电站总容量400万千瓦以上，带动建档立卡贫困户30万户。

2．抓紧！长治、铜川、上饶三地发布光伏发电技术领跑基地申报文件递交通知



5月11日，长治、铜川、上饶三地发布光伏发电技术领跑基地申报文件递交通知，送达时间为2018年5月15日上午9：00～12：00，逾期不再接收资料。

3．河北武强县2018年度光伏扶贫项目建设实施方案



河北武强县适宜通过光伏扶贫项目脱贫总人口为2315户，4985人。本年度通过光伏扶贫实现脱贫人口2315户，4985人，年度内拟建设村级光伏扶贫电站28个、建设规模8．4MWp，分布式光伏扶贫电站5．555MWp。

4．多家光伏企业获奖励资金30万 2017年山西省开展“小升规”企业奖励资金申领工作



近日，山西省中小企业局发布了《山西省中小企业局关于组织做好2017年度山西省“小升规”企业奖励资金申领工作的通知》，其中涉及多家光伏等新能源企业获得奖励，每家企业奖励30万元。

市场篇

1．一根细线的百亿资本局

今年一季度金刚线的供应量已经从去年的供不应求转变为供过于求。阶段性产能过剩的出现加大了行业洗牌的可能性，激烈竞争下，金刚线企业之间的“激战”或将很快升级为“恶战”。

2．2017全球十大光伏组件企业出货排行榜：晶科9．7GW居首 天合9．1GW紧随其后



2017年全球新能源组件市场价值为367．1亿美元，预计到2021年将达到264亿美元，2017年至2021年的负年均复合增长率（CAGR）为8％。市值下降主要是由于到模块价格的下跌。

3．单多晶光景不同：前者升温后者沉寂



630装机潮仍未全面启动，而单、多晶供应链分别呈现不同的光景。上游的硅料已进入生产旺季，整体供给需求逐渐平衡；中游硅片的供需状况则因单、多晶产品的价格竞争出现微妙变化，加上需求发酵程度不如预期而成为产业关注焦点，单、多晶的发展趋势亦出现差异。

4．突发！苏州一金刚线企业发生大火



2018年5月8日上午，我们获悉苏州一金刚线生产企业发生大火，目前为止没有收到人员伤亡的消息，但是这一生产事故再一次警告我们，防火重于泰山。

5．一个月被打砸三次！广东雷州光伏发电扶贫项目频遭破坏究竟怎么回事？



光伏发电项目的建设是当今国家大力发展的项目，全省多个地区都有开展光伏发电扶贫项目。但近日我们就接到群众报料，说湛江雷州市北和镇一个光伏发电项目，一个月内被打砸三次，甚至到现场维持秩序的民警都被打伤。

企业篇

1．江西赛维重整尘埃落定 昔日光伏巨头上演沉浮启示录

对于这个昔日光伏巨头而言，无论未来将走向何方，其在中国的光伏发展史上，永远都将和无锡尚德成为2012年在欧美“双反”打压下、极速凋零的国内光伏企业的缩影。

2．2017年度光伏产业链企业财报分析



2018年4月中旬，光伏上市企业陆续公布了2017年年度报告，在2017年经历630地面电站抢装潮，1231分布式电站抢装潮和光伏扶贫政治任务等需求的支持下，各环节制造厂商企业产量和订单都处于持续饱满，年度业绩报告皆大幅度超预期。

3．一季度26家光伏企业净利润超亿元 戴维斯双击来袭



据东方财富Choice数据统计，今年一季度净利润超亿元的光伏企业有26家，净利润同比翻番或更多的公司有17家。随着一季报披露的完成，有43家光伏上市公司发布了中报预告，预喜的光伏企业将近有七成；从预计净利润方面来看，有14家公司预计净利润超亿元。

4．8家光伏企业2018年扩产计划一览



2018年，中国光伏行业的一个重要趋势是持续的产能扩张。多晶硅、硅片、电池片、组件的光伏企业都在扩产。2018年前两个月扩产势头有增无减，2017年扩产的项目有26个，今年截止到5月也有十几个项目左右，扩产的势头很猛烈。

5．英利收缩战线 光伏电力投资集团减资近半、海外业务已易主



债务重组两年未完成，英利继续收缩战线。5月6日，自工商资料获悉，英利光伏电力投资集团有限公司近期已完成工商变更，注册资本从5．1亿元降至2．78亿元。

6．中环股份收购缘何频频受挫？



作为单晶龙头，收购国电光伏对中环股份意味着什么？缘何这一资本运作，频频受挫？2月9日，中环股份发布公告称收到中国证监会的通知，经证监会并购重组委召开的2018年第10次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。

国际篇

1．新房必须安装屋顶光伏！美国加州新规获通过

美国加利福尼亚州监管机构周三通过了一项历史性计划，要求该州大多数新建住宅安装屋顶太阳能电池板。该计划将于2020年开始实施。这意味着，加利福尼亚州将成为全美第一个强制新建房屋安装太阳能设施的州。

2．光伏改变英国电力需求负荷曲线：魔鬼之角！



目前英国光伏装机为13吉瓦，预计2021达到16吉瓦，2023年达到18吉瓦。随着新能源装机的继续增加，英国的电力负荷曲线正在出现新的走向，形成英国电力市场交易员所称道“魔鬼之角”。

3．澳大利亚悉尼：“光伏＋储能”比电网便宜55％！



澳大利亚悉尼地区的一家小型售电公司Stucco公司在市政府的支持下进行“光伏＋储能”供电试点。对于售电公司Stucco而言，13万澳元的投资可在13年内回收，收益率7．7％。如果考虑悉尼政府的5万澳元补贴，那么回报率可达20％，5年内回收全部投资。

4．巴西计划到12月太阳能发电量达2GW



近日，巴西太阳能协会Absolar表示，预计到2018年12月将达到2GW的新能源装机容量。今年初，巴西已经越过了1吉瓦的里程碑。Absolar表示，目前有超过27000个分布式发电机组在运行，总共容量超过320MW。

5．太阳能行业的新月沃地――埃及



尼罗河的两岸到伊朗南部的山区，包括中东大部分地区在内的这一大片土地被赋予了得天独厚的太阳光辐射，使其成为光伏持续增长的沃土。

6．2018－2020年希腊将对外招标2．6GW风电和光伏项目



希腊能源部长日前表示，希腊正在准备一批太阳能和风能发电的清洁能源项目，累计装机容量达到2．6吉瓦，以此吸引投资并加强这个地中海国家的可再生能源足迹。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214481-1.html

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