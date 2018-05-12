抢占屋顶“金”时代 分布式光伏电站加速城市布局

继农村扶贫项目之后，分布式光伏电站正加速覆盖城市屋顶。5月11日，城市屋顶光伏投资研讨会在汉召开，与会者一致认为，利用闲置屋顶，推广光伏太阳能的“金”时
继农村扶贫项目之后，分布式光伏电站正加速覆盖城市屋顶。5月11日，城市屋顶光伏投资研讨会在汉召开，与会者一致认为，利用闲置屋顶，推广光伏太阳能的“金”时代已经来临。
国家《太阳能“十三五”规划》中要求，大力推动屋顶光伏示范区。在国家大力发展清洁能源政策扶持下，社会资本大量涌入光伏市场。
会上，省客集团、山东高速湖北公司等与武汉博天电力有限公司签约，建设屋顶光伏电站。省客集团总经理余川表示，集团所属的客运站将全部安装屋顶光伏电站，新荣客运站是首个试点站。
武汉博天电力有限公司总经理胡晓利介绍，将采取全新模式建设屋顶光伏电站。即：业主出租屋顶，博天电力投资建设、运营屋顶光伏电站，以优惠于电网的价格售电给业主，并向业主支付屋顶租金。博天电力则在余电上网、政府补贴、在线碳交易等方面，获取利益。这种合作模式，多方共赢，将有利于光伏新能源的推广。“公司已在武汉、襄阳、咸宁等地，建设40多个屋顶光伏电站。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214482-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
作为单晶龙头，收购国电光伏对中环股份意味着什么？缘何这一资本运作，频频受挫？
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。