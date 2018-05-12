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抢占屋顶“金”时代 分布式光伏电站加速城市布局

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-12 10:06

继农村扶贫项目之后，分布式光伏电站正加速覆盖城市屋顶。5月11日，城市屋顶光伏投资研讨会在汉召开，与会者一致认为，利用闲置屋顶，推广光伏太阳能的“金”时

继农村扶贫项目之后，分布式光伏电站正加速覆盖城市屋顶。5月11日，城市屋顶光伏投资研讨会在汉召开，与会者一致认为，利用闲置屋顶，推广光伏太阳能的“金”时代已经来临。

国家《太阳能“十三五”规划》中要求，大力推动屋顶光伏示范区。在国家大力发展清洁能源政策扶持下，社会资本大量涌入光伏市场

会上，省客集团、山东高速湖北公司等与武汉博天电力有限公司签约，建设屋顶光伏电站。省客集团总经理余川表示，集团所属的客运站将全部安装屋顶光伏电站，新荣客运站是首个试点站。

武汉博天电力有限公司总经理胡晓利介绍，将采取全新模式建设屋顶光伏电站。即：业主出租屋顶，博天电力投资建设、运营屋顶光伏电站，以优惠于电网的价格售电给业主，并向业主支付屋顶租金。博天电力则在余电上网、政府补贴、在线碳交易等方面，获取利益。这种合作模式，多方共赢，将有利于光伏新能源的推广。“公司已在武汉、襄阳、咸宁等地，建设40多个屋顶光伏电站。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214482-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏电站分布式光伏

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