抢占屋顶“金”时代 分布式光伏电站加速城市布局

继农村扶贫项目之后，分布式光伏电站正加速覆盖城市屋顶。5月11日，城市屋顶光伏投资研讨会在汉召开，与会者一致认为，利用闲置屋顶，推广光伏太阳能的“金”时

国家《太阳能“十三五”规划》中要求，大力推动屋顶光伏示范区。在国家大力发展清洁能源政策扶持下，社会资本大量涌入光伏市场。

继农村扶贫项目之后，分布式光伏电站正加速覆盖城市屋顶。5月11日，城市屋顶光伏投资研讨会在汉召开，与会者一致认为，利用闲置屋顶，推广光伏太阳能的“金”时代已经来临。

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