3D打印自行车轮胎 不用充气永远不会变形

最近总部位于德国柏林的BigRep公司刚刚推出了一款工业3D打印机，它可以3D打印出无需充气的自行车车轮。BigRep的Maik Dobberack表示，目前已经制造出全球首个3D打

对于经常骑车的人来说，没有什么比在路上突然车胎漏气更让人烦恼的事情了。当然，与交通事故相比，轮胎漏气算不上什么大问题，但是这种突发情况出现，总是会让人懊恼不已。

最近总部位于德国柏林的BigRep公司刚刚推出了一款工业3D打印机，它可以3D打印出无需充气的自行车车轮。BigRep的Maik Dobberack表示，目前已经制造出全球首个3D打印无空气自行车轮胎。他表示，这种设计使用了一定制的热塑性弹性材料，能够将灵活性的特质融入到3D打印目标中。从视频中我们可以看到，这种新型轮胎非常有弹性，并且能够耐高温和低温，而且极其耐用。

Dobberack表示，这种新型3D打印机可以根据我们的想象力打印出不同图案的轮胎，而且还能根据不同的天气条件和路况提供不同的组合。比如一种专用于崎岖的山路，另外一种更适合在普通的公路上骑行。

著名自行车运动员Marco Mattia Cristofori对BigRep公司的这种新型产品在柏林进行了测试，根据他的反馈，这种新的车轮体验很棒，完全可以取代传统的充气其行车车轮。

如果你看到这样的设计已经动心，迫不及待的想要拥有一个。那么现在可能要让你失望了。虽然这种漂亮的自行车镂空车轮性能很好，但目前还没有进入到大规模3D打印的阶段，因此只是停留在概念阶段。

不过这还是给了我们一些希望。普利司通在过去的7年中一直在进行类似的努力，虽然不是3D打印技术制造，但与BigRep公司的想法类似，也是一种没有空气的轮胎，永远不用充气，也不会漏气。

普利司通的这种设计要到明年就可以进行测试性的市场推广，而对其行车骑行爱好者来说，如果未来的车轮胎不用大气，那简直是再好不过的消息了。

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