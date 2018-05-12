山东首次公布环评机构年考成绩单

2017年，在山东省开展工作的环评机构有165家，其中24家年度考核结果被判定为不合格。去年山东

“宁夏华之洁环境技术有限公司、山东环保产业集团有限公司两家环评机构编制的环评文件质量较差，季度考核不合格，已由审批部门予以环评机构、编制主持人、主要编制人员通报批评并限期整改6个月。”山东省环保厅日前首次向社会公布全省环评机构年度考核情况。

2017年，在山东省开展工作的环评机构有165家，其中24家年度考核结果被判定为不合格。去年山东省、市、县三级环保部门共审批环评文件21468件，采用通报、限期整改等方式对环评文件质量较差的环评机构累计处理46家次。

市场广阔引多方分羹，出台办法规范环评

据了解，近年来，在山东开展环评业务的环境影响评价机构急剧增加。

“2017年，全国920余家环评机构中有165家在山东开展环评业务，环评文件审批数量达到两万多件，但环评文件编制质量参差不齐，一些环评文件粗制滥造、张冠李戴，不仅影响项目选址建设和环保措施的落实，也带来较大环境风险。”山东省环保厅环评处负责人告诉记者。

为更好地发挥环评的源头预防作用，2017年1月，山东省环保厅印发了《山东省建设项目环境影响评价文件质量考核办法（试行）》（以下简称《考核办法》），要求切实加强环境影响评价管理，提高全省环评文件质量。

《考核办法》自去年2月1日实施以来，通过进行环评文件质量考核，约束和惩戒不良行为，督促环评机构自觉履行法定义务和社会责任，有效提高了环评文件质量，为经济建设提供了优质高效服务。

按照《考核办法》规定的评分程序，从2017年第二季度开始，山东省、市、县三级环保部门对各自审批的环评文件质量逐件考核，省级环保部门负责组织季度考核和年度考核，考核采用百分制评分和重大原则性问题“一票否决”相结合的方法，考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格4个等次，80分以上为优秀，66～79分为良好，60～65分为合格，59分以下为不合格，每季度考核结果均在“山东环境”网站上公开。

严把环评质量关，存在重大原则性问题一票否决

记者了解到，在山东省通报的2017年环评机构环评文件考核中，宁夏华之洁环境技术有限公司、安徽中环环境科学研究院有限公司、威海市环境保护科学研究所有限公司等24家环评机构年度考核结果为不合格。

这24家机构主要存在六大类重大原则性问题，包括：建设项目工程分析出现重大失误，即项目组成不清或主要工程组成遗漏或工艺失实，或项目污染源强、物料平衡、水平衡严重有误，或项目主要污染源、特征污染物遗漏等；伪造、更改监测数据或引用的现状监测数据错误；主要环境保护目标或主要评价因子遗漏；环境影响评价工作等级或环境标准适用错误；环境影响预测与评价方法错误或参数确定不当，导致预测结果不正确、不客观；主要环境保护措施缺失。

按照《考核办法》，存在重大原则性问题的环评机构将在年度考核中被一票否决。

在不合格环评文件中，除重大原则性问题外，部分文件还存在五类突出问题，主要有环境制约因素未识别或分析不足导致项目选址可行性需重新论证；环境影响识别、评价重点确定存在较大疏漏；搬迁、技改、扩建项目污染源强应监测但未进行监测，而以其他方式确定的源强不准确或依据不充分；项目产业政策、选址选线和规划符合性分析有误，不足以支持评价结论；环境影响评价内容不全面、编制质量差、达不到相关技术要求，不足以支持环境影响评价结论等。

分类处罚不合格机构，倒逼环评提质增效

依据《考核办法》，环评机构编制的环评文件质量不合格，将受到对应的处罚。

山东省环保厅环评处工作人员告诉记者：“环评文件质量考核不合格或因环评文件质量存在重大原则性问题、直接判定年度考核不合格的，由考核的环保部门责令环评机构、编制主持人、主要编制人员限期整改六至十二个月；限期整改期间，环保部门暂缓受理环评机构、编制主持人、主要编制人员编制的环评文件审批申请。”

对于环评文件质量季度考核不合格的，或经抽查判定环评机构1件环评文件质量考核不合格的，山东省环保厅将对环评机构及编制主持人和主要编制人员进行通报批评。

记者从山东省环保厅通报的考核结果中看到，江苏叶萌环境技术有限公司、山东富鼎环保科技有限公司、聊城大学、威海市环境保护科学研究所有限公司4家环评机构因编制的环评文件存在重大原则性问题，被直接判定为年度考核不合格，已由环评文件审批环保部门予以环评机构、编制主持人、主要编制人员限期整改6个月的处罚。

此外，北京中企安信环境科技有限公司、河北洁源安评环保咨询有限公司、山东伟峰环境科学研究院有限公司、青岛洁瑞环保技术服务有限公司、宁夏华之洁环境技术有限公司5家环评机构因编制的环评文件质量较差，被判为2017年季度考核不合格，环保部门已对环评机构、编制主持人、主要编制人员进行通报批评。

目前，山东省2018年第一季度环评机构环评文件质量考核汇总工作已经展开。山东省各级环保部门将继续加强考核，及时查处环评文件编制质量差的环评机构，省环保厅每季度继续向社会公布环评机构环评文件质量考核结果，倒逼环评机构履行法定义务和社会责任。

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