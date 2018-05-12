如何通过轴承再制造降低运营成本？

在许多工业应用场合中，轴承故障会严重影响运营成本。而通过轴承再制造服务，可以带来可观的效益。

● 降低总生命周期成本

● 减少对环境的影响

● 改善备用轴承库存状况

● 提高整体资产可靠性

大型球面滚子轴承再制造前后对比

(左：再制造前 ，右：再制造后)

斯凯孚轴承再制造流程

斯凯孚专业轴承再制造的12个步骤

了解轴承制造和使用轴承的具体应用场合，才能采用正确的工艺，从而确保轴承再制造符合应用场合的要求。

连铸机中的轴承在极端恶劣和受污染的工况下运行

是轴承再制造的典型应用场合

在斯凯孚的轴承再制造流程中，不仅会对轴承损伤进行全面分析，还对成本进行仔细核算。通常包括：

● 目视检查查明轴承损伤的类型和深度

● 测量包括套圈间隙、椭圆度和壁厚差等参数

● 根据要求或轴承规格进行额外的无损检测

再制造流程还包括废旧轴承清洁和废弃物处理作业，为企业在可持续发展领域的工作添砖加瓦。

在此流程中，根据客户应用的需求，斯凯孚还可提出改造轴承特性的再制造方案，改变其规格或升级为更高规格，包括：

● 安装传感器

● 提供集成润滑

● 提供密封和涂层解决方案

预防损伤出现

经再制造后，利用斯凯孚的预测性维护专业知识，可避免再次发生需要进行补救工作的损伤：

● 通过先进的管理流程记录每个再制造案例的所有数据，并为每个轴承指定唯一的代码，对每个轴承在未来的生命周期内进行追踪

● 斯凯孚的多种监测服务能够提供有关工厂机械状态的信息

● 可提供失效根源分析，查明轴承损伤的原因和影响因素，并制定全面的纠正性计划

斯凯孚再制造服务

在中国

斯凯孚在世界各地设有众多再制造服务中心。

斯凯孚(上海)工业服务有限公司(ISC上海)是斯凯孚集团在中国建立的提供轴承及相关产品再制造服务的合资企业。

致力于向中国钢铁行业以及其他行业客户提供大尺寸轴承、连铸轴承、背衬轴承、回转轴承、其它相关产品的再制造服务。同时为钢铁业提供连铸辊系解决方案，确保连铸机正常运转，稳定设备运行。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214485-1.html

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