富士康IPO批文来了，五大悬念待解！

据证监会消息：5月11日，我会按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

就在大家纳闷昨晚（5月11日）证监会还发不发新股的时候。

接近5月12凌晨，就传来大消息：富士康终于要上A股了。

据证监会消息：5月11日，我会按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

富士康在A股上市会带来怎样的惊喜？基金君梳理了五大悬念。

悬念1：市值能否超越5000亿？

目前A股科技股市值最高的是海康威视3689亿元，富士康上市后能否超过海康威视，能否超过5000亿大关？

悬念2：IPO募集资金能有多大？

虽然富士康的申报稿中，尚未披露发行股份数、发行价和拟募集资金额度。不过，募投项目的总投资额还是有的，八大募投项目的总投资额高达272．53亿元。

招股书显示，募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214486-1.html

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