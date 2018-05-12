一下科技韩坤：网络直播进入下半场，行业洗牌加速

科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，在2018中国网络视频年度高峰论坛上，一下科技创始人兼CEO韩坤表示，网络直播已经进入下半场，行业洗牌加速，短视频与直播的融合趋势也更为明显，2018年短视频风口依旧强劲。

韩坤表示，2017年中国短视频行业投融资情况仍处于高位，整体数目达到91笔，融资金额高达54亿元。未来，内容创作机构如何借力资本实现商业变现成为发展关键。

对于具体的变现模式，韩坤表示，相关平台在网红IP粉丝经济价值挖掘、直播与电商结合、拓展专业领域的知识付费等方面已开始了新的变现探索。

以下为韩坤演讲全文：

尊敬的各位领导、各位来宾，网络视听界的同行们，传媒大学的老师、同学们，

大家上午好！

去年11月10日，也是在这里，我们的中国短视频与直播联盟正式成立。到今天，联盟成立正好半年，而我担任联盟的轮值主席也已有半年时间。首先，我要对传媒大学和中国网络视频研究中心在这段时间里对我的信赖和支持,道一声感谢。其次，借此机会，我也和各位分享下 我对当前短视频和直播行业现状的一些看法，以及联盟接下来将要进行的工作。

对短视频行业通过深入分析，可以发现当前行业表现出4个新的特点：

第一是新应用逐渐普及： AI、AR以新技术形态逐渐与短视频融合，其中AI助力内容分发效率提升，AR形成新的增强互动广告载体承载内容，使得用户观看体验以及商业变现都得到了不同程度的提升改变。

第二是新力量赋能：2017年短视频领域进入爆发阶段后，资本的力量与平台的力量相连接，成为了孕育孵化内容创作机构和个人的纽带。来自第三方发布的相关数据显示，在2017年，短视频行业投融资情况仍处于高位的状态。整体数目达到91笔,融资金额高达54亿。但对内容创作机构而言 ，借力资本后，如何面对未来激烈的行业竞争、以及高效达成商业变现仍是需要着手解决的问题。

第三是新细分内容涌现： 新内容是指新的内容生态。在短视频内容方面，新的垂直领域优质内容不断被挖掘，涉及的领域越来越细分，受到用户越来越多的偏好。 以秒拍为例，所涉及的垂直领域达到一级分类36个，二级分类202个，不仅限于包括美妆、母婴、汽车等细分内容。

第四是新融合业态：短视频和直播的融合趋势在不断凸显。当前众多短视频平台开设了直播功能，而直播平台也设置了短视频录制的功能。因为短视频与直播的融合使得双方优势互补，无论从用户互动，内容传播影响力上来说，效果显著。

而在直播领域，整体来看，直播进入下半场，主要表现出三个特点：

第一、直播进入下半场，行业洗牌加速、竞争加剧，整体进入了转型、调整期，头部平台加强创新力度来面对新的机遇与挑战。

第二、在内容差异化方面，各大直播平台、公会和主播之间合作共赢的关系已形成。直播平台也不断探索垂直细分领域的优质内容，以“直播+”模式打造差异化竞争优势。

第三、在打造多元化变现模式方面，相关平台在网红IP粉丝经济价值挖掘、直播与电商结合、拓展专业领域的知识付费等方面已开始了新的变现探索。

虽然短视频和直播这两大领域都在朝向快速发展 ，但不可否认的是，就在最近的1个多月中，这两个领域也出现了一些不好的声音，中国短视频与直播联盟也密切关注着行业动向。为了给行业提供正确的导向和更多的成长空间，联盟将从几个方面多管齐下开始行动。

第一，是举办联盟沙龙，联盟将发挥中国网络视频研究中心丰富的学界和业界资源优势，定期举办主题沙龙和研讨会。欢迎联盟成员提供感兴趣的话题供大家探讨。同时也可以根据联盟成员的诉求定制沙龙专场。

第二是开展短视频创作大赛，向社会各界征集主题短视频，从而扶持和培育有潜力的青年人才，壮大短视频从业者的队伍。同时，联盟将和央视财经“厉害了我的国”团队合作，特别设置“厉害了我的国・改革开放40年”主题单元，希望届时联盟成员和PGC制作机构能够积极提供平台和内容支持。

第三是举办中国短视频与直播联盟年会，年会设置主题论坛、交易展览、颁奖典礼等环节，为参会的企业和机构提供展示交易的平台，加深行业间的交流对话，表彰在短视频与直播行业做出杰出贡献的机构和个人。

第四是建设创业孵化基地，和传媒、技术类高校建立合作关系，挂牌成立直播与短视频孵化基地，提供行业的技能培训、创业指导和人才培育等服务。并计划性建立产业园区，让直播与短视频领域内的平台、内容制作机构、经纪公司等入驻，打造产业集群，形成规模效应。

联盟希望每一个成员都能从中受益，共同进步，推进短视频直播行业的繁荣发展，迎来百花争鸣，百花齐放的大好局面。在此，欢迎联盟成员的积极参与，也欢迎其他内容生产方、平台、公会、经纪公司、投资方等机构的加入。

在直播和短视频领域，无论是发展的狂飙期还是平稳推进期，牢记责任与使命，传递社会正能量，是平台走得更稳、走的更久的关键。

作为联盟的轮值主席，我呼吁所有联盟成员，共同打造健康有序的行业环境。作为企业的代表，我也将以身作则，一下科技将切实落实企业主体责任，竭力打造一个正能量传播的窗口。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214488-1.html

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