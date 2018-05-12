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5G标准话语权争夺 联想站队了高通？实际过程是这样的

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-12 12:01

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众所周知，中国移动通信技术在2G时代只是个跟随者，3G时代有了突破，4G时代同步，到5G时代中国更希望能够谋求领跑者。在5G标准制定过程中，采用了谁家的标准，在未来5G发展中谁就跟狗话语权。目前，欧洲、美国以及中国三大阵营都在争夺5G标准话语权。

2017年，3GPP（电信标准化的国际组织）确定了华为等中国企业主导的Polar码作为5G控制信道编码方案，这一度让媒体认为华为碾压了高通，中国5G彻底终结西方标准这样的过度解读。但实际Polar码入选只是5G标准的一小步，话语权争夺还有漫长的路程要走。

不过，在此过程中，有人传出联想在5G标准的关键一票投给了高通阵营，对华为为代表的中国阵营投了反对票。对此，联想表示联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为、中国移动等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

至于为何传出联想投反对票，网易科技寻找了3GPP的86次-87次会议记录过程发现：在数据信道标准上，联想曾（86b次会议上）投票给高通阵营的LDPC标准，但在后续会议（87次会议上）联想投票给了Polar，但在数据信道上Polar仍然输给了LDPC。

国际电信标准化组织3GPP定义了5G的三大场景：eMBB：3D/超高清视频等大流量移动宽带业务； mMTC：大规模物联网业务； 以及URLLC：如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。

各大阵营对eMBB场景下的标准形成了激烈的竞争。主要有三大编码阵营：以高通为代表的美国阵营LDPC；以华为为代表的中国企业阵营Polar；以爱立信在内的欧洲阵营Turbo2.0。

有媒体称在5G标准上，联想的关键投票导致华为在内的中国企业支持的Polar失败。对此，联想称在3GPP（Generation Partnership Project）举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为、中国移动等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。而外界的传闻更多是造谣。

而来自知乎的“CoucheTard”分享的投票过程显示，联想在86b会议上反对了数据信道用Polar，但因为此次会议并未对5G短码讨论出最终结果，因此这次投票无意义；而在87b会议上，联想是支持短码Polar技术的，但最终在数据信道短码上Polar输给了LDPC，但在控制信道编码上，Polar赢了LDPC。

为此，网易科技也查询了3GPP会议记录过程，确实有此过程。

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对于外界争论的联想未给中国企业投赞成票，一直参与5G标准的人士向网易科技表示，3GPP是一个技术导向型的组织，数据新到和控制信道选什么标准还要看理论、仿真数据和实际实现难度等等。不存在所谓的站队问题。5G标准的领先或者对等是很多公司共同努力的结果，联想也做出了自己的贡献。

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对此，网易科技询问了华为方面，华为称2016年11月3GPP会议上，华为及其他55家公司(包括联想和摩托罗拉移动)基于广泛的性能评估和分析比较，联合提出Polar码作为控制信道的编码机制并获得通过，联想及其旗下摩托罗拉移动针对该方案的投票都是赞成票。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214489-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为联想高通话语权5G

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