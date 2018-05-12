联想称5G标准的华为主导方案投的是赞成票

联想称5G标准的华为主导方案投的是赞成票,华为 联想 赞成票 5g

科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，近日关于联想在5G标准Polar方案的投票态度上引起了争议。有消息称联想对华为中国主导的Polar方案投了反对票，致使Polar方案失败，联想对高通方案投了赞成票。

对此，联想CMO王传东向网易科技表示，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为、中国移动等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。（崔玉贤）

（图示：当时投票图片）

以下是其说明：

在3GPP（Generation Partnership Project）举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为、中国移动等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214491-1.html

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