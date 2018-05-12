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特斯拉发官方宣传视频：新车Model Y一闪而过？

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-12 15:03

特斯拉发官方宣传视频：新车Model Y一闪而过？,特斯拉 电动汽车 马斯克 roadster 新车 model 3

（原标题：Tesla video teases unnamed vehicle under a sheet, and new Roadster accelerating）

特斯拉宣传片 （来源：网易科技频道）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉日前在Youtube上发布了一段视频，内容是关于特斯拉工厂、员工以及旗下产品的画面，其中包括乘客对第二代特斯拉跑车Roadster加速性能的反应以及一辆新型汽车的谍照。

特斯拉于当地时间周三发布了这段视频，首先由电动汽车博客Electrek引用。上周在特斯拉的第一季度财报电话会议上，首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)与华尔街分析师产生冲突。而这段视频的发布似乎是对特斯拉的正面宣传。

特斯拉发官方宣传视频：新车Model Y一闪而过？


一些观众猜测视频中出现的谍照是计划中的Model Y电动汽车，其根据Model 3电动汽车设计制造。后者是一款起售价35000美元的大众市场电动汽车，市场需求量很大，特斯拉一直在努力达到生产目标。

特斯拉没有对这段视频发表评论。

在上周的财报电话会议上，马斯克表示，特斯拉将力求Model Y电动汽车的生产更好更快。目前Model 3电动汽车一再错过生产目标，且业内报道称Model 3电动汽车存在大量零部件缺陷以及大量车辆返工的现象。

“毫无疑问，我们现在的Model 3生产要比之前容易的多，”马斯克说， “我认为Model Y电动汽车将带来一场制造业革命。”

马斯克在电话会议中表示，目前特斯拉计划在2020年开始生产Model Y电动汽车，比路透社之前报道的2019年生产日期稍晚。

特斯拉计划在今年第四季度之前为生产Model Y选择一处工厂，但马斯克在电话会议中表示，生产不会在位于加利福尼亚州弗里蒙特工厂进行，该工厂目前已经“满负荷运转”。

第二代电动跑车Roadster于去年11月与特斯拉电动卡车Semi共同亮相，Roadster从0到60英里/小时的加速性能在1.9秒以内。特斯拉目前正在面向消费者为Roadster跑车开展5万美元的预订，其起售价为20万美元。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214492-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:Model 3电动汽车特斯拉新车马斯克

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