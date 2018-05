特斯拉发官方宣传视频:新车Model Y一闪而过?

(原标题:Tesla video teases unnamed vehicle under a sheet, and new Roadster accelerating)

特斯拉宣传片 (来源:网易科技频道)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息,据国外媒体报道,电动汽车制造商特斯拉日前在Youtube上发布了一段视频,内容是关于特斯拉工厂、员工以及旗下产品的画面,其中包括乘客对第二代特斯拉跑车Roadster加速性能的反应以及一辆新型汽车的谍照。

特斯拉于当地时间周三发布了这段视频,首先由电动汽车博客Electrek引用。上周在特斯拉的第一季度财报电话会议上,首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)与华尔街分析师产生冲突。而这段视频的发布似乎是对特斯拉的正面宣传。

一些观众猜测视频中出现的谍照是计划中的Model Y电动汽车,其根据Model 3电动汽车设计制造。后者是一款起售价35000美元的大众市场电动汽车,市场需求量很大,特斯拉一直在努力达到生产目标。

特斯拉没有对这段视频发表评论。

在上周的财报电话会议上,马斯克表示,特斯拉将力求Model Y电动汽车的生产更好更快。目前Model 3电动汽车一再错过生产目标,且业内报道称Model 3电动汽车存在大量零部件缺陷以及大量车辆返工的现象。

“毫无疑问,我们现在的Model 3生产要比之前容易的多,”马斯克说, “我认为Model Y电动汽车将带来一场制造业革命。”

马斯克在电话会议中表示,目前特斯拉计划在2020年开始生产Model Y电动汽车,比路透社之前报道的2019年生产日期稍晚。

特斯拉计划在今年第四季度之前为生产Model Y选择一处工厂,但马斯克在电话会议中表示,生产不会在位于加利福尼亚州弗里蒙特工厂进行,该工厂目前已经“满负荷运转”。

第二代电动跑车Roadster于去年11月与特斯拉电动卡车Semi共同亮相,Roadster从0到60英里/小时的加速性能在1.9秒以内。特斯拉目前正在面向消费者为Roadster跑车开展5万美元的预订,其起售价为20万美元。(晗冰)