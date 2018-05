美两大监管机构调查特斯拉新车祸:重点是电池起火

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息,据CNBC报道,一辆特斯拉Model S在佛罗里达州劳德代尔堡(Fort Lauderdale)撞毁并导致两名男子死亡后,美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration,简称NHTSA)宣布介入调查。

NHTSA发表声明称:“美国交通部交通部下属的国家公路交通安全管理局正在收集有关劳德代尔堡车祸的信息,以了解所有事实。我们将根据调查情况采取适当行动。”

NHTSA是介入特斯拉车祸调查的第二家联邦监管机构。此前,美国国家运输安全委员会(National Transportation Safety Board,简称NTSB)表示,将派遣一个小组调查在A1A公路上发生的交通事故。

NTSB表示,预计调查的重点将是电动汽车电池起火事宜。该机构表示,目前并不认为自动驾驶仪(Autopilot)是导致车祸最大因素。

这起车祸发生在美国当地时间周二(8日)晚上,车上所有三名乘客都是18岁男性。劳德代尔堡警察局发布的一份报告称,该车超速行驶被认为是引发事故的一个因素。特斯拉在一份声明中说:“我们正在努力确定事件的真相,并充分与地方政府合作。”

特斯拉汽车已经卷入多起引人注目的撞车事故中,有些汽车上的自动驾驶仪处于启动状态。最近一次事故发生在3月份,一名男子在加州山景城(Mountain View)撞毁了他的特斯拉Model X。

随后的调查导致特斯拉和NTSB之间出现分歧,NTSB表示,在经过适当审查之前,特斯拉不恰当地发布了与事故有关的信息。而特斯拉则宣布退出调查,并称NTSB向媒体发布了“不完全信息”,违反了其自己的规定。(小小)

