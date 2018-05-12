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配件制造商泄露：iPhone SE2配iPhoneX同款刘海屏

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-12 19:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，据Appleinsider报道，苹果手机配件制造商Olixar日前为传闻中的iPhone SE 2制作了一份渲染图，揭示了苹果对这款低价iPhone的设计细节，包括配有类似iPhone X的边缘屏幕和顶部刘海。

配件制造商泄露：iPhone SE2配iPhoneX同款刘海屏


渲染图显示，iPhone SE 2将有iPhone 5S风格的底盘和iPhone X风格的边缘屏幕。就像苹果高端智能手机一样，这张图片还显示iPhone SE 2底部没有Touch ID按钮，这表明顶部刘海将包括使用Face ID来提供生物识别安全功能的摄像头阵列。

屏幕贴膜的附图显示，屏幕区域将有121.04毫米高、55.82毫米宽(4.8英寸×2.2英寸)。考虑到边缘的薄边框，这些测量似乎与现有iPhone SE设计相关。

此前，有些传言和“泄密”宣称iPhone SE 2的外观与iPhone X类似，比如三月份发布的一段可疑微博视频。去年11月推出的其他模型，也在猜测iPhone SE的继任者屏幕面积将会增加，并加入刘海设计。

大多数其他更可信的猜测报告指出，这款智能手机在很大程度上保留了目前的外观，很少有外部改进，比如使用玻璃背板以支持无线充电功能。人们普遍预计，iPhone SE 2将升级新的规格，而不是在设计上产生重大变化。它可能升级到A10 Fusion处理器，还有2GB RAM和32-128GB的存储选项。

添加边缘屏幕和TrueDepth摄像头阵列是不合逻辑的，原因有很多，但最大的原因是它将大大增加iPhone SE 2的零售成本。额外的费用可能会使其价格更接近iPhone 8和iPhone 8 Plus，而不是保持iPhone SE在iPhone产品家族中作为入门级机型的地位。

这些新增功能还可能让iPhone X在消费者眼中贬值，因为如果能在更便宜的设备上获得同样的高端功能，就无需支付高达999美元的费用购买iPhone X。这可能会进一步蚕食iPhone X的销量，进而降低上两季度财务报告中创纪录的平均销售价格。

最终，Olixar的渲染图也只是对iPhone SE 2的猜测。为了在苹果推出新产品后尽可能早地制造产品，配件生产商需要对其设计过程进行分解。由于没有确凿的证据，也没有真实可靠的谍照，Olixar的猜测完全有可能是真的。

在iPhone X发布之前，Olixar曾在去年6月份泄露了其屏幕贴膜设计，当时它与其他传言和泄漏信息相符，指出iPhone X可能存在刘海。一天后，该公司发布了iPhone X的渲染图。

有关新款iPhone手机的监管报告显示，更多苹果智能手机将很快上市，最有可能的就是iPhone SE 2。此前有传言称，它有可能在3月份新品发布会上露面。但最近的猜测显示，它可能在5月份上市。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214495-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果iphone配件iPhoneXSE

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