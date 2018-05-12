后空翻已成历史，人形机器人阿特拉斯展现敏捷身手,机器人 阿特拉斯 后空翻 波士顿 人形
科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，虽然全美橄榄球联盟的选秀活动已经结束，波士顿动力公司的机器人阿特拉斯正借助自己最新的精彩视频谋求一个自由球员的身份。
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我们以前已经看到过阿特拉斯机器人的后空翻动作，但是考虑到机器人必须具备的一些能力，看到一个机器人在开阔地自由奔跑并且轻松越过小型障碍的情景同样令人印象深刻。
虽然它的弹跳等表现并未达到世界级水平，但是如果你看过2009年老款机器人佩特曼的行走表演，那么你就会清楚这项技术在这几年实现了多大的进步。
我们敢打赌，下一次美国国防部高等研究计划局（DAPAR）的机器人竞赛也将与上一次完全不同。（过客）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214496-1.html
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