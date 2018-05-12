5月12日零点起滴滴顺风车平台业务全国停业整改一周,滴滴 顺风车 人脸识别
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息，滴滴针对郑州顺风车案件公布最新自查信息，滴滴表示，该接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。
同时，滴滴表示自5月12日零点起，顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周。
以下为原文：
我们在针对郑州顺风车案件的自查中发现，该接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。
同时，我们原有的夜间安全保障机制不合理，导致在该订单中针对夜间的人脸识别机制没有被触发。此外，嫌疑人在案发前，曾有一起言语性骚扰投诉记录，客服五次通话联系不上嫌疑人，由于判责规则不合理，后续未对投诉做妥善处理。
鉴于以上问题，我们决定即日起做如下自查整改措施：
1、自5月12日零点起，顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周；
2、其他平台业务对全量司机全面审查，用一切手段清理平台上可能的人车不符情况；
3、运营及客服体系全面整改。
再次向受害者家人以及公众道歉！感谢大家对滴滴的监督和帮助，我们将及时公布详细的整改进展。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214497-1.html
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