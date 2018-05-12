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小米回应酷派专利诉讼：未收到法院通知

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-12 21:01

小米回应酷派专利诉讼：未收到法院通知,小米 酷派 专利 法院 红米

科技传媒网讯 网易科技新闻5月11日消息，酷派今天在香港就与小米专利纠纷一事召开了媒体沟通会，要求小米停止生产和销售侵害其专利的设备。小米回应称酷派主张的几项专利稳定性有待商榷，而且对这几项专利提出了无效请求。小米的经营活动一切正常。

小米回应酷派专利诉讼：未收到法院通知


昨天（5月10日）酷派发布公告称向小米提起了专利诉讼，称小米未经酷派授权实施其专利，并为生产经营目的分别实施了生产制造、许诺销售、销售侵权产品的行为，因此向江苏南京市中级人民法院提起了诉讼。

酷派对小米的起诉中涉及到小米MIX2、红米Note5以及红米5Plus。酷派要求小米立即停止许诺销售、销售该三款手机，并赔偿经济损失。

对于该案件法院已经做出手里，但尚未开庭审理。

对此，小米方面向网易科技透露，已经注意到酷派的这起诉讼。但对于5月10日酷派公告其向审理法院申请诉中禁令一事，小米方面截止目前并未收到法院的任何通知。

对于酷派的诉讼行为，小米也会积极应对。而且小米方面称，酷派主张权利的几项专利的稳定性如何有待商榷。小米已经针对酷派主张的几项专利提交了无效请求。

目前来看，小米的经营活动一切正常。

小米方面称自创立以来就对知识产权、专利极为重视，至今已拥有强大的专利积累。截止2018年3月31日，小米成立近8年的时间内，已经提交23000多项专利申请，其中包括国内3600多项授权专利，海外也已经注册了3500多项专利，还有16000多项国内外专利申请正在受理当中。

对于酷派的这一诉讼，有网友称酷派“碰瓷”。公开资料显示，曾经的“中华酷联”之一的酷派在2016年收入为79.69亿港元，同比减少45.7%；公司拥有人应占亏损43.79亿港元。截止2016年底，酷派集团现金及现金等价物结余为13亿港元。

此时，小米正在申请香港IPO，酷派的这一举动值得深思。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214498-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:法院专利小米酷派红米

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