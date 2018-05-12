虎牙在美国纽交所成功上市 发行价定为12美元/每股

虎牙在美国纽交所成功上市 发行价定为12美元/每股,纽交所 上市 直播 游戏直播

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息，虎牙直播今日在纽交所上市，交易代码为HUYA。虎牙发行价为12美元/每股，将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证超额配售，最高募集到2.07亿美元资金。





根据新股发行价格测算，虎牙估值约为30亿美元，高于此前预计的20亿美元。

虎牙直播在2017年第四季度率先盈利，归属于虎牙的净利润达497.8万元，虎牙表示这也是国内首家公开财报宣布实现盈利的游戏直播公司。据招呼书显示，2018年第一季度，虎牙净利润达到人民币3140万元，净利润环比增长达531%，在较去年同期的净亏损4170万元实现扭亏。上市之前（3月8日），虎牙获腾讯独家投资4.6亿美元（约合28亿元人民币）。





根据国际知名咨询机构Frost&Sullivan统计，2017年第四季度，虎牙月活跃用户8600万，移动端月活跃用户3800万，单个用户平均每日使用时长99分钟，移动用户次月留存率超过70.0%。

虎牙母公司欢聚时代（YY）在游戏和直播链条中扎根最早的公司，2005年YY旗下的游戏资讯平台多玩网络成立，2008年游戏及时通讯软件YY语音和UGC视频直播内容平台YY直播诞生。

虎牙直播CEO董荣杰在采访中表示，

"虎牙已从亏损进入到正常盈利阶段，也说明游戏直播用户到了一定规模，随着带宽发展CDN费用的下调，整个游戏行业到了利润竞争阶段。"他表示，从2018年开始，直播行业将进入一个利润的竞争阶段。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214499-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm