阿里文娱版块再整合：杨伟东兼任阿里音乐CEO

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月11日消息，阿里巴巴集团CEO张勇（花名逍遥子）以内部信形式宣布了阿里大文娱版块的最新组织调整，为进一步推动文娱战略的一体化，形成更强的综合战斗力，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东将同时兼任阿里音乐CEO，而阿里影业董事局主席兼CEO樊路远（花名木华黎）将兼任大麦网CEO。





“阿里大文娱成立一年半以来，各业务单元在相应的领域内不断做大做强，也在向大文娱协同作战的方向前进。”张勇在内部信中表示，希望杨伟东能够带领优酷和阿里音乐进一步打通音乐的跨平台运营和业务发展，而樊路远能够带领阿里影业和大麦网在现场娱乐场景中更好地服务用户。

而此前兼任阿里音乐CEO和大麦网CEO的阿里巴巴合伙人张宇（花名语嫣）将会调回到阿里巴巴集团，另有任用。

阿里巴巴于2016年10月正式组建阿里巴巴文化娱乐集团（简称“阿里大文娱”），包括阿里影业、优酷、UC、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、大麦网等业务版块，并于2017年底宣布完成第一阶段整合，而本次组织调整也被视为第二阶段整合的开始。

附张勇内部信：

各位阿里大麦和音乐的同学：

阿里大文娱成立一年半以来，各业务单元在相应的领域内不断做大做强，也在向大文娱协同作战的方向不断深化前进。

为进一步推动大文娱战略的一体化发展，形成更强的综合战斗力，经集团研究决定做以下组织调整：杨伟东作为大文娱现任轮值班长，在目前分管的业务基础上，同时分管阿里音乐，进一步打通音乐的跨平台运营和业务发展；樊路远（木华黎）在目前分管的业务基础上，同时分管大麦，在现场娱乐场景中更好地服务我们的用户。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214502-1.html

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