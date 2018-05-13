绥化青冈镇农光互补模式建设光伏扶贫

项目实行村级地面电站、农光互补、渔光互补模式综合实施，项目可带动8094户贫困户增收，项目预计6月30日前全部并网并投入使用。
青冈镇新民村有效利用食用菌基地，采用农光互补模式建设光伏扶贫项目
青冈县46．09兆瓦分布式村级光伏扶贫电站建设项目已纳入国家“十三五”第一批光伏扶贫项目计划，共建设村级光伏扶贫联村电站12个，总规模46．09兆瓦，预计投资3．46亿元。项目实行村级地面电站、农光互补、渔光互补模式综合实施，项目可带动8094户贫困户增收，项目预计6月30日前全部并网并投入使用。
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